防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部113年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部於今〈21〉日在臺北車站舉行頒獎典禮，由消防局長陳崇岳代表領獎，除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里長賴宗福與三芝區古庄里長葉秋蓮則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市府進行企業防災合作的信義房屋公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。
陳崇岳表示，新北市政府始終將市民的安全擺在第一位，過去在災害防救深耕計畫推動期間，新北市連續8年於全國評鑑獲得特優肯定，接續的強韌臺灣計畫推動至今，新北市也年年獲得特優成績，這次的獲獎，是中央對市府團隊、區公所與民間夥伴共同努力的肯定，未來新北市將持續秉持「公私協力、全民防災」的理念，精進防救災軟硬體能量，打造更安全、更具韌性的宜居城市。
他指出，新北市自112年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。全市已有328處防災社區及79處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達592家，防災士人數14,392人，各項成果皆居全國之冠。
陳崇岳強調，市府也積極推動防災協作中心、區公所境況模擬兵棋推演、防災社區認證、業務持續運作計畫、各層級防災教育講習等多項強韌臺灣計畫工作，且為了使防災工作不再只是政府部門的事，新北市針對企業推動企業防災合作；民間團體則納入防災協作中心運作；社區輔導其成為防災社區與韌性社區；一般民眾則培訓成為防災士，讓整個城市由上到下，都建立起防災的專業與韌性。
