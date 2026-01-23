防災韌性與人本永續並進 嘉縣公共工程榮獲金質獎

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府於公共工程最高榮譽之一的「金質獎」評選中再傳捷報！素有「工程界奧斯卡獎」之稱的金質獎，評選制度嚴謹、競爭激烈，縣內兩項重大工程自全國眾多優秀案件中脫穎而出，獲得評審一致肯定，展現卓越工程品質與治理實力。

「嘉義縣嘉141線道路災害治理暨復建工程」在本次金質獎評選中榮獲水利工程類特優獎佳績，該處位於山區，工程團隊需面對地形陡峭、地質條件複雜等先天限制，並承受連續豪雨及地震所造成的道路與邊坡反覆受災挑戰。縣府於災害初期即果斷封路、啟動應變機制，並透過長期監測與科學分析，釐清致災機制，採取整體治理策略，從野溪整治、邊坡穩定到道路結構全面處理，使工程不僅完成復建，更成功通過多次極端氣候與地震考驗，展現高度防災韌性。

「嘉義縣民雄交流道至縣道164線人本路廊整合改善工程」，則獲得土木工程類優等獎，該工程在面對都市快速發展下車流量大、行人安全不足及道路長期反覆修補等結構性問題下，以「人本交通」為核心理念，重新配置道路空間，優化行人動線與路口安全設計，同時積極呼應中央政策方向，導入冷拌再生瀝青工法，落實資源循環再生。

兩項工程雖分屬山區防災與都市交通改善不同類型，卻同樣展現嘉義縣面對複雜課題時，以系統性思維與專業整合能力，回應地方需求的工程實力。

建設處長郭良江表示，特別感謝中央機關的政策引導與支持，建設處同仁的專業投入，顧問團隊嚴謹的技術把關，以及施工廠商在施工品質、安全管理與環境責任上的高度自我要求。

郭處長強調，公共工程的成功，來自跨機關、跨專業的密切合作，此次金質獎的肯定，正是團隊共同努力的最佳證明。

此次獲獎不僅象徵嘉義縣公共工程品質與治理成果已躍居全國頂尖水準，更是所有投入建設、攜手為嘉義打拚之工程團隊共同努力的榮耀成果。

未來縣府將持續結合中央政策方向，深化防災韌性、人本交通與資源循環理念，讓每一項工程不僅完成建設任務，更能為環境永續與世代責任奠定穩固基礎。

圖：嘉義縣政府於公共工程最高榮譽之一的「金質獎」評選中再傳捷報！（記者吳瑞興翻攝）