防災驗證賽排名6都第2 台中替代役展現團隊韌性

台中替代役防災驗證賽六都第二，民政局長吳世瑋說，展現團隊韌性。（圖：中市府提供）

內政部首次舉辦「114年替代役驗證型戶外訓練活動」，邀集全台20縣市及替代役訓練與管理中心共23隊、276名役男參加，透過風災、水災等情境關卡，檢視面對突發災害的實作與應變能力。台中市府民政局長吳世瑋說，台中市代表隊12名替代役男，勇奪六都第二，展現台中在替代役培訓與防災應變專業訓練上的堅實成果。

吳世瑋指出，此次代表台中參賽的12名替代役男，分別服勤於中央機關及市府各局處，平時在社福、民政、環保等單位投入市政服務，紀律良好、服務態度也深受肯定。他感謝役男在活動前一週，特別利用半天時間，前往西屯區公所接受加強訓練，在此次驗證競賽中展現高度默契與穩健表現，成功勇奪六都第二的亮眼成績，市府未來也將持續強化替代役防救災專業，提供更完善而紮實的訓練環境，讓役男成為守護城市安全的重要力量。

廣告 廣告

民政局表示，內政部今年首次以驗證型戶外訓練方式強化替代役防救災能力，並規劃6大實作關卡，包括「救護急先鋒」（CPR+AED、止血包紮、傷患搬運）、「疏散避難引導」、「支援前線物資補給」、「避難帳棚搭設」、「基本結繩術應用」及「防汛沙包堆疊」，各項驗證皆由專業教官依標準化流程操作確認並進行技術講評，讓役男在實地練習中更精準掌握急救、防災與後勤補給等核心技能。

民政局補充，迎接這次競賽，除平時的基礎訓練，也特別邀請消防局專業教官為役男進行加強訓練，感謝西屯區公所提供場地，讓訓練順利推動，透過專業指導與跨局處合作，役男不僅能快速掌握操作技巧，也能在隊形與任務節奏上培養默契，也能順利在競賽中展現亮眼成果，未來市府也將持續提升替代役教育與管理，強化防救災技能訓練，讓役男平時做好準備、災時能立即投入，落實「災前整備、役起應變」的精神。（寇世菁報導）