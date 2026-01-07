防災 市府展韌性城市成效

市府從去年重大自然在災害接連來襲，積極推動十一個韌性社區，以就近提升防災效果。（市府防災辦公室提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市去年經歷了嚴峻的複合災害考驗，市府吸取了天災的實際經驗，災防辦公室逐步推出透過全國首創的全社會防衛韌性實兵演練、無人機救災展演等防災創舉，繼而在七個行政區完成推動十一個韌性社區，市長黃偉哲期許今年能更落實科技防災的技巧，接受挑戰，展現韌性城市的整體成效。

跨局處組成的災防辦公室指出，自年初的楠西強震，到七月丹娜絲颱風造成全台首見的嚴重風災，市府團隊始終堅守第一線，成功守護了市民的家園，面對眾多極端災害，市府於三月二十七日率先全國舉辦「全社會防衛韌性委員會實地演練」。於七月二十八日豪雨中實際啟用，將淹水面積控制在一百三十公頃，相較於九八年莫拉克風災大幅減少，證明了整備價值。

廣告 廣告

內政部「強韌台灣計畫」評鑑結果，台南市再度榮獲中央評鑑「特優」殊榮，已在二十三個行政區輔導成立五十一處社區，累計獲得一百三十五個獎項，其中永康區崑山里、安南區公親里等五處更榮獲種子社區認證；針對土石流的山區坡地災害，在七個行政區輔導了十六個里，其中十個里獲得農業部優質認證（含五銀五銅）；也針對地震及綜合災害，在九個行政區推動十一處韌性社區。

目前已有四處獲得內政部兩星標章（如永康區復國里、東區和平里、南區喜南里、安南區佃東里），平時落實演練，災時即刻自救。已培訓六六五四名合格防災士，其中十四位更獲評定為「績優防災士」，散布在鄰里與企業中，是災時政府在民間的「神經末梢」。

災防辦執行秘書王雅禾參議表示，去年災害頻仍，市府編列二十四點八億元的災害準備金，目前已動支超過四十億元，為加速災後復原，市府積極向中央爭取經費，並透過「災準金全生命週期管理」嚴格控管。