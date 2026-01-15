防災2.0上線！農村水保署導入AI強化社區自主韌性

為提升基層防救災能量，農業部農村發展及水土保持署（以下簡稱農村水保署）1月14日與慈濟慈善事業基金會共同舉辦「強化社區韌性工作坊」。會中發表「自主防災社區2.0」計畫，展示將AI影像辨識與智慧地圖運用於災害監控，並強調防災必須與社區產業、長照系統深度連結。

慈濟慈善事業基金會慈發處主任呂芳川以「慈善與防災推動經驗分享」為題，介紹慈濟透過志工體系與社區連結，形成具行動力的防災網絡。平日推動防災教育、建立弱勢家庭關懷網絡、並定期盤點社區風險。當災害發生時，慈濟會即刻啟動縣市層級的「合心災害應變中心」，高效展開救援，從物資供應、清理修繕到心理輔導皆有系統支援。

呂芳川主任指出，慈濟強調「防災即生活」，日常陪伴與教育宣導比災後補救更重要。慈濟結合人文與科技，例如以AI影像辨識技術監測災情、運用智慧地圖掌握志工位置，展現科技與人文兼備的韌性防災模式。

農村水保署減災監測組陳振宇介紹「自主防災社區2.0」推動現況。他指出，防災重點在「社區自主」，居民必須具備風險意識與行動能力，才能在災害發生時發揮即時反應。目前全台已有12個亮點社區示範運作，這些案例顯示，防災工作若能與社區產業與生活融合，將更具持續力。

陳振宇強調，「防災不能只是政府的事」，居民是第一目擊者，必須清楚掌握社區風險與避難流程，並熟悉誰負責何事。他也倡導「雙軌防災」理念，讓政府與社區同步啟動，即使無法達到零災害，也能最大限度降低損失。

下午「強化社區韌性工作坊」由逢甲大學巫仲明副教授主持，帶領慈濟志工、防災士與地方政府人員，透過分組討論模擬災害情境，實際演練風險溝通與疏散撤離策略。巫仲明表示，防災不只是理論學習，更在於「行為改變」。透過互動討論，學員能站在不同角度思考如何溝通、協調與行動，並學習在混亂中保持冷靜與決策能力。

學員賴郁憲上台分享，建議整合現有系統，建立單一智慧防災APP，集中處理通報、協調與救援資訊，同時結合人口普查與演練，納入外來與高齡居民，讓資訊更即時、指揮更明確、救援更高效。

雲林古坑鄉長林慧如則提醒，防災科技不應忽略長者需求。許多鄉村長輩沒有智慧型手機，操作APP不易。她建議政府以生活化方式宣導，如播放真實案例影片，結合社區據點與志工陪伴，讓長者透過故事與演練學習避難。她說：「防災教育若不貼近人心，就難以落地。」

在極端氣候的時代，防災不只是政府工程，更是全民課題。唯有讓防災成為生活的一部分，讓科技與人文並進、政策與教育相輔，才能讓每一個社區、每一位居民，成為守護家園的力量。本次工作坊透過分組模擬演練，成功促進官民對話，為台灣形塑出結合「制度」與「人心」的防災新格局。

（撰文：林美宏，攝影：楊凱誠）