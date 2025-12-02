防災2.0首案 蘆洲都更案通過

新北防災都更二點０首案蘆洲區光華段（長安街）海砂屋民辦都更案市府審議會通過（圖為現況）更新後將興建二棟住宅大樓。（新北住都中心提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北防災都更二點０首案蘆洲區光華段九六五地號民辦都更案日前經市府審議會通過；此案以「自主更新」方式推動，由地主自組更新會，新北住都中心擔任全案管理單位，提供從建築設計、都更規劃、審議、融資媒合到工程管理的一條龍專業協助，陪伴更新會完成都更的每一哩路；未來更新後興建兩棟地上十六層、十七層及地下四層之社宅大樓。

新北住都中心指出，蘆洲光華段九六五地號基地位於蘆洲長安街生活核心，周邊機能成熟，因建物氯離子含量過高（海砂屋）、屋齡老舊等因素，結構安全及環境品質亟需改善；更新後將興建兩棟地上十六層、十七層及地下四層之建築物，並規劃綠建築、提高耐震能力，除促進基地及周邊環境提升。

住都中心表示，蘆洲光華段案是中心推動民辦都更的重要成果之一，中心在過程中扮演統籌與支援角色，協助所有權人凝聚共識、順利推動事業計畫，並結合新北市府推出的「防災都更二點０專案」及各項政策，讓此案得以原容積一點五倍進行重建、獲得經費補助與審議加速等協助，大幅降低自主更新的實務風險。

住都中心強調，未來將持續與市府攜手推動「民間主導、政府輔助、專業統籌」的自主更新模式，善用行政法人的公正角色及跨局處協調整合能力，鼓勵更多社區在居民共識下啟動自辦更新，改善居住安全與都市環境品質。