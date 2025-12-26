防無差別攻擊 北市高強度危安演練

日前發生隨機殺人事件，造成4死11傷，台北市政府因應跨年晚會，26日在捷運市府站以及市府轉運站舉行高強度模擬演練，防範類似事件再度上演。（趙雙傑攝）

北捷隨機殺人事件釀4死11傷，事隔1周，台北市政府26日在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域舉辦「高強度無差別攻擊危安演練」，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊、大量傷患的應變處置，並在下午1時12分發送避難疏散告警細胞簡訊。有市民目睹演練後直呼「逼真」，市府盼能透過演練，強化應變韌性。

據內政部統計，今年全國跨年晚會18場、元旦升旗活動19場，行政院長卓榮泰昨表示，近期大型活動眾多，動輒萬人以上甚至逾20萬人，安全維護是政府最基本工作、不可以動搖的責任，務必要強化預防安全處置；他下令只要有大量人潮聚集，都應事先開設應變中心，隨時掌握狀況，防制危安事件發生。

北市府昨演練分7階段，2名歹徒在1月台下車後，分別丟擲汽油彈，站內煙霧彌漫，造成旅客驚慌逃竄，還有人遭灼傷、嗆傷，保全立即回報站長，並啟動自衛消防任務編組。站務專員與保全協助將受傷旅客至安全區域，並持續危安廣播引導旅客由出口離站；消防人員抵達現場搶救。

演練第4階段為歹徒在市府轉運站內無差別攻擊，店家聯防、引導民眾躲藏於安全處，勤務指揮中心獲報後，立即通報線上警力支援。警方火速抵達現場保護民眾，建立安全通道引導民眾脫離、制伏歹徒；消防局啟動大量傷病患機制並成立現場指揮站；最後警方完成蒐證，捷運恢復營運。

劉姓民眾表示，演練很逼真，只是他不知道有演練，下車時看到站內煙霧當下有點驚恐，希望市府能事先多宣傳。

昨演練也首次同步測試細胞簡訊，市長蔣萬安表示，未來重大維安事件發生時，範圍內所有民眾能即刻透過手機簡訊了解狀況。他強調，高強度演練只是起點，希望持續精進、面對可能的突發狀況，務必「料敵從寬、禦敵從嚴」。

國民黨市議員王欣儀質疑，捷運雙連站至台北車站間的中山地下街，有多處視障人士經營的按摩店面，但並未看到市府相關單位替視障者提出具體有效的安全保障措施。勞動局回應，明年將持續規畫辦理緊急危難處理課程，會將視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。