防牙周病 刷牙質量比次數重要

牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一。許多民眾因為牙周病早期症狀輕微，甚至幾乎沒有不適，而延誤治療。醫師指出，當細菌長期累積於牙齦下方，發炎會逐漸破壞牙周組織與骨頭，使牙齒變得鬆動，嚴重時甚至會影響咀嚼與日常生活。

台灣35歲以上成人中，高達9成以上曾出現不同程度的牙周病變。恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊分享，一名60多歲的女性主管因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積，但她並未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。

經X光檢查後發現，患者的牙周支持骨頭（齒槽骨）已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。趙冠齊提醒，許多民眾認為「一天刷3次牙」代表有做好口腔保健，但清潔的質量遠比刷牙的次數重要。刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留。

趙冠齊說，刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有一次要做到「完整且細緻的清潔」。若牙縫較小，使用牙線會較恰當；若牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。至於牙刷的選擇，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣調整刷毛軟硬及刷頭大小。

趙冠齊提醒，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊。