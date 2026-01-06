防狼師 議員促公開性侵犯資訊

鑑於高雄市衛生局心理衛生中心爆發性侵醜聞，為預防無辜兒少受害，國民黨新北市議員金瑞龍建議，可比照酒駕累犯，公開判決確定的補習班及兒照中心性侵犯照片及姓名。民進黨新北市議員石一佑認為，雖立意良善，但恐造成被害者二度傷害。教育局說明，已建置新北市補習班通報平台及運用全國兒童課後照顧服務中心資訊網，皆介接教育部不適任人員系統。

何建忠任職高市衛生局心理衛生中心執行祕書期間，利用職權查詢少女個資，並誘出性侵，引發輿論撻伐。金瑞龍指出，目前仍有少數「狼師」在補教機構任職，補教人員面對未成年學童，享有高度信任關係與權力不對等的特殊地位。性侵害犯罪不僅造成學童身心巨大傷害，更破壞教育環境的安全基礎。

廣告 廣告

金瑞龍說，現行法規主要管制性犯罪者不得任職補教機構，但對於已發生並定讞的案件，揭露資訊程度不足嚇阻潛在再犯者，市府應比照公布酒駕累犯資訊的精神，公開經判決確定的補習班及兒照中心性侵犯的照片及姓名，可提供家長與學生更直接、透明的資訊，建立更強固的兒少安全防護網。

石一佑認為，公開相關資訊的作法立意良善，不過站在女性角度思考，遭受性侵是一生難以抹滅的傷痛，當被害人試圖走出陰霾，若又看到加害人姓名及照片，恐再次勾起慘痛回憶，更會造成二度傷害。

教育局說明，現已建置新北市補習班通報平台及運用全國兒童課後照顧服務中心資訊網，皆介接教育部不適任人員系統；督導機構落實教職員工名冊填報、依法查驗警察刑事紀錄證明及不適任註記；一經查有不適任情形，即依權責嚴予處置，並加強稽查追蹤，降低兒少接觸風險，全面防堵不適任人員接觸兒少。

教育局說，已於去年12月11日函請教育部評估研議法制可行性與配套完整性，並持續強化補習班與課照中心例行與專案稽查，要求發生疑似不當事件時，即時通報、即時處置，以更周延方式保障兒少權益。