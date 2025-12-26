防獼猴肆虐 嘉義農友架設電圍網 農業部補助最高13.6萬

中埔鄉農民袁振東（右一）分享架設電圍網心得。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義縣山區農民苦於彌猴亂闖農園採果，嚴重影響農收，又無法有效遏止，農業部今年新增補助農民架設電牧器電圍網，有袁姓農民十月完成架設至今未有彌猴闖入，嘉義區目前有六件申請案，農民可向縣市政府農政單位洽詢申請。

嘉義林業分署日前在嘉義縣中埔鄉辦理嘉南友善野生動物危害防治觀摩會，分享袁振東架設電牧器電圍網經驗，讓有意願申請補助的農友了解最新的補助方案及規定，作為後續申請參考。

袁振東在嘉義縣中埔鄉低海拔的淺山地區，種植黃金果、牛奶果及酪梨共約零點六公頃，長年飽受獼猴危害損失逾二百公斤，曾嘗試多種防治方法，但成效有限。

今年十月完成電圍網架設，獲補助十三萬六千元，包括補助總資材有電牧器、電壓檢測器及總架設工資，因剛完成架設不久，目前尚無收成，但他觀察架設後確實沒有獼猴再入侵果園。

林保署嘉義分署副分署長魏郁軒二十六日表示， 現為因應山豬、山羌等不同樣態野生獸類危害農業問題，今年最新核定修正的「野生獸類危害農作防治方案」補助項目新增電牧線圍籬及簡易圍網，並放寬天災毀損維修或重新架設的補助條件，提供農友更多防治選項。

嘉義縣農業處表示，台灣獼猴近年從高、中海拔往丘陵地遷徙，嘉義縣番路鄉、中埔鄉以及嘉義市都曾出現蹤跡。