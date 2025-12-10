防疫上緊發條！彰化縣供應全國一半雞蛋 今年已爆8場禽流感

〔記者張聰秋／彰化報導〕入冬了，天氣明顯變冷，不只人要預防流感，家禽更怕病毒侵襲，隨著時序進入冬天禽流感好發的季節，今年來已8場爆發禽流感，彰化縣防疫更不敢掉以輕心。尤其上個月(11月)初，還爆出縣內雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標的毒蛋事件，雖然只是個案，卻讓縣府更加積極處理，今年冬天防疫更要做到滴水不漏，業者與動防所都動起來，防堵疫情威脅。

2顆蛋必有1顆產自彰化！彰化是全國最大蛋雞飼養縣，共有933場蛋雞場、飼養量超過2081萬隻，產量幾乎佔了全國的一半，只要一出狀況，影響層面大。今年截至目前，縣內已經有8場禽流感案例，為了降低發生機率，縣府呼籲所有養禽戶務必加強生物安全防疫措施，防疫不能等等看。

彰化縣動物防疫所指出，本月全面發放消毒藥品給縣內各養禽場，其中，大城、芳苑、竹塘、二林等養禽密集，屬高風險區域，上周已由縣府在指定場所專人發放消毒藥品與衛生管理紀錄簿，輔導業者確實做好防疫，其他鄉鎮則請公所協助發放，要求業者做好場內、場外防疫，業者發現場內雞隻死亡率異常或出現異狀應立即通報，如果沒有主動通報，將會依《動物傳染病防治條例》，處以5萬元至100萬元的罰鍰。

此外，配合每週三的「全國自主消毒日」，動防所請養禽戶同步加強禽場與周邊公共區域消毒，降低環境病原風險，而縣府的防疫消毒車也持續在畜禽場密集區加強消毒噴灑。

