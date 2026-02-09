防疫不打烊 北市春節醫療服務一次看

臺北市15家急救責任醫院及69家診在春節期間開設防疫門診

春節連假即將到來，今年春節假期自2月14日至2月22日，共計9天。臺北市衛生局表示，為確保民眾於農曆春節期間的健康與安全，臺北市共有21家醫院提供急診服務，多數醫院暫停門診或僅提供部分門診。另因應流感與COVID-19等呼吸道傳染病，臺北市有84家醫療院所於小年夜至大年初五期間開設防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。

臺北市衛生局醫事管理科長吳岱穎表示，為讓民眾在年假期間能及時獲得專業醫療協助，急診方面，臺北市21家醫院（含臺北市立聯合醫院7個院區）皆24小時提供急診服務。一般門診部分，各醫院已調整開設診次，自2月15日（小年夜）至2月19日（初三）停止門診或僅提供部分門診。臺北市立聯合醫院信義門診部、昆明院區及林森院區設有全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC），服務時間為2月14日至15日（小年夜）、2月17日（初一）至20日（初四）、2月22日（初六）上午8時至晚間24時。

臺北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，春節連假期間仍為流感與COVID-19等呼吸道傳染病流行期。為避免呼吸道症狀患者集中至大型醫院造成急診壅塞並增加交叉感染風險，臺北市15家急救責任醫院及69家診所自2月15日（小年夜）至2月21日（初五）期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務；另有22家社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物與一般處方箋領藥服務，請民眾善加利用。

余燦華科長提醒，若出現類流感症狀，如發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠等，建議先使用新冠家用快篩檢測，並佩戴口罩至防疫門診就醫，主動告知醫師快篩結果，以利及時取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物。因應流感高峰期，即日起至2月28日止，具類流感症狀之7類高傳播族群（包含醫事防疫人員、長照機構受照顧者、學生族群及與流感重症高風險者同住或照顧者等），經醫師評估後可開立流感抗病毒藥劑治療。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，請儘速撥打119就醫，並配合醫師指示用藥。