防疫不放鬆！盧秀燕：學校營養午餐剩食禁打包持續1週

台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府採取多項防疫措施，成功防止病毒擴散，豬肉禁令已經解除。台中市長盧秀燕今（6）日表示，學校營養午餐將重新開放使用國產溫體豬肉，但剩餘食物仍禁止打包外帶，管制措施至少維持一週。

盧秀燕6日出席 中央前進應變所記者會。 （圖／中天新聞）

非洲豬瘟中央前進應變所於台中分署舉行最後一天記者會，由農業部次長杜文珍主持，盧秀燕及台中市副市長鄭照新、環境部環境管理署長顏旭明等人出席，杜文珍在記者會上致贈台南市越光米給盧秀燕，象徵病毒「清光光」，並表示活豬送屠宰的禁令今日起逐步解封，呼籲民眾支持台灣豬肉。

杜文珍、盧秀燕6日出席 中央前進應變所記者會。 （圖／中天新聞）

盧秀燕表示，感謝中央政府派遣專業防疫人員全力協助，感謝杜文珍、顏旭明與台中市政府一起全力對抗病毒，這是共同解決災情很好模式，讓管制措施逐步解封，市府持續監管非洲豬瘟案例場及案主住家。

中央前進應變所6日記者會。 （圖／中天新聞）

盧秀燕強調市府將繼續監控豬農是否偷餵廚餘，並採取「人盯場、人盯桶」的方式加強追蹤。針對近日民眾檢舉寵物豬在外趴趴走的情況，市府已對4頭豬隻進行採檢，其中3頭檢測結果為陰性，剩餘1頭仍等待結果。她提醒民眾，寵物豬同樣禁止餵食廚餘，以避免疫情擴散。

