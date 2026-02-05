「防疫五月天」陳宗彥最新狀況曝！仍處昏迷狀態 危險期至少觀察2週
〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情期間被譽為「防疫五月天」之一的前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥，驚傳腦溢血，前晚在台北與友人聚餐後身體不適，隨即緊急送往馬偕醫院救治，今(5日)最新消息指出，陳宗彥已接受腦溢血手術並移除血塊，目前仍處於昏迷狀態，術後至少需觀察約兩週，病況才會較為明朗，期間仍須密切監測是否出現變化。
對於陳宗彥病況，馬偕醫院院長張文瀚昨晚坦言，現階段仍屬危險期，這幾天是關鍵觀察期，院方將持續以團隊方式密切照護、全力協助，至於進一步病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，須待家屬同意後，院方才能對外說明。
台大醫院神經外科主治醫師王國川指出，腦出血主要與腦血管退化或長期高血壓有關，其中血壓控制是預防關鍵，臨床上多半來得突然，事前往往沒有明確徵兆，天氣變化、情緒起伏與壓力都可能成為誘發因素。他強調，一旦出現異常症狀，原則就是儘快送醫，越早治療越好，並不存在所謂的「黃金治療期」。
馬偕醫院神經外科醫師陳旭照表示，腦溢血造成的神經損害，往往在出血當下就已經形成，並非單純將血塊移除後，神經功能就能完全恢復。他指出，手術多半是為了「救命」，若出血當時已對重要神經結構造成嚴重壓迫或破壞，例如影響到腦幹等生命中樞，即使完成手術，術後仍可能無法清醒。
陳旭照也提醒，腦溢血的病情變化有時相當快速，臨床上不乏病人初到急診時症狀並不明顯，原因可能是初次出血後血小板暫時凝集止血，但若凝集不穩定，血塊可能在短時間內再次破裂、擴大，導致病情在數十分鐘內急轉直下。
至於是否可能再次出血，陳旭照表示，若高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病控制不佳，確實會增加再度出血風險，這些疾病會使血管退化、血管壁變得脆弱，更容易破裂。他也指出，腦溢血常見症狀包括手腳無力、頭暈、劇烈頭痛、說話不清、臉部歪斜等，且多半來得相當突然，通常比腦梗塞更急，一旦出現相關警訊，應立即就醫，把握治療時機。
在好發族群方面，陳旭照說，腦溢血多見於60歲以上族群，但若年輕時就有高血壓、糖尿病或高血脂等問題，發病年齡可能提前。此外，臨床觀察發現，冬季腦溢血發生率約比夏季增加20％，推測與天氣寒冷導致血壓波動較大有關。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
攔截大腸癌！54歲男沒症狀竟藏「癌前病變」 AI揪出肉眼看不見息肉
一名54歲林先生平時生活規律、無明顯腸胃不適，也從未出現腹痛或血便，原以為自己不屬高風險族群，聽過朋友相關案例後，決定安排大腸鏡檢查，意外發現腸道內藏有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉。亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至透過AI內視鏡影像輔助系統，順利鎖定病灶並完成切除，事後病理證實為癌前病變。醫師呼籲，大腸癌是可以被預防、也值得提早發現的癌症，關鍵就在於是否願意跨出「定期篩檢」這一步。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
亞洲首例！「臟器全相反」鏡面人接受縮胃手術 半年瘦22公斤
台中1名33歲女性患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」（Situs Inversus），俗稱「鏡面人」，該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，半年前決定進行「內視鏡袖狀胃成型術」（ESG），台中新悅美型醫學診所最終成功完成亞洲首例「臟器逆位」患者的內視鏡袖狀胃成型術，在半年內從81公斤減至59公斤，成功逆轉中度脂肪肝。
立春「沒做這3件事」小心肝先壞！ 醫示警：這1食物別因為節儉還吃下肚
2/4日是立春，二十四節氣之首「立春」。這不僅代表冬天的結束，更是大地萬物甦醒、陽氣生發的開始。台灣俗諺常說「春天後母面」，形容入春後天氣猶如翻書，忽冷忽熱、陰晴不定。所以這個節氣最容易因為疏忽氣溫變化而感冒。而站在中醫觀點，春季更是「養肝」的黃金關鍵期。 為什麼春天要養肝？ 中醫診所賴俊宏中醫師指出，中醫養生講究「順時而為」。《黃帝內經》提到：「人以天地之氣生，四時之法成。」在五行學說中，春季屬木，對應人體的肝臟。春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。 肝臟是最沉默的器官 出事時往往已經太晚 肝臟是個「沉默的器官」。它負擔著人體精密的解毒與代謝工作，卻沒有痛覺神經。根據衛福部近年死因統計，肝癌與慢性肝病長期位居國人十大死因前列。目前台灣的慢性肝炎以 B 型與 C 型肝炎為大宗，臨床以身體疲倦食慾減退、噁心、上腹部不適為主要症狀，部分病人則有黃疸或發燒的情況，若未積極追蹤與治療，將來可能演變成肝硬化，甚至肝癌的發生，絕不可輕忽。所以若出現不明原因的疲倦、食慾減退或噁心，千萬別只當作「太累」，這可能是
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...
中西名醫勸：1常見體質不適合吃水果、麵食！小心養成糖尿病、肝癌
若是平日飲食不斷累積同類食物，或受環境影響，便會造成身體不同經絡的偏勝或偏弱，持續久了也就形成特定的體質。中西名醫郭育誠指出，台灣濕氣偏重，更盛產水果等濕性食物，若過度攝取，易發生濕性疾病，如肝炎、糖
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒
紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積