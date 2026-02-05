「防疫五月天」陳宗彥驚傳腦出血！聚餐後突倒下 ICU 搶救現況曝光

「防疫五月天」陳宗彥3日聚餐後突感身體不適緊急送醫，目前仍需在加護病房密切觀察2至3天。圖／取自陳宗彥臉書

前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳3日晚間於台北聚餐後身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。據悉，陳宗彥疑似發生腦部出血，並已於今日接受手術。馬偕醫院院長張文瀚表示，目前病情已獲得控制，但仍處於危險期，需在加護病房（ICU）密切觀察2至3天。

聚餐後突發不適 疑似腦部出血緊急動刀

據了解，陳宗彥昨日晚間與友人餐敘後返回飯店，隨即出現急性症狀，緊急由救護車送往馬偕醫院，送醫期間，陳宗彥意識尚稱清楚，並已及時與家屬取得聯繫。

今日傳出其病況與腦部出血有關，並已進行手術處置。前桃園市議員王浩宇亦於臉書發文證實，表示「陳宗彥，目前在加護病房搶救中。希望平安。」消息一出引發政壇與社會各界高度關注。

馬偕醫院：成立特別小組 仍需觀察危險期

馬偕醫院院長張文瀚今日接受採訪時說明，陳宗彥經過醫療團隊救治後，目前病況趨於穩定且在控制範圍內。張文瀚也強調，「目前仍處於危險期，需要密切觀察2到3天，醫療團隊正全力照護中。」院方目前已成立特別照顧小組提供協助。至於詳細的出血原因及手術細節，院方表示基於病人隱私與醫療倫理，必須在取得家屬同意後，才能進一步對外說明。

陳宗彥在COVID-19疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，負責邊境檢疫與跨部會協調，為當時廣為大眾熟知的「防疫五月天」成員之一。圖／取自陳宗彥臉書

曾任「防疫五月天」 卸任後投身社會體育

陳宗彥在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，負責邊境檢疫與跨部會協調，為當時廣為大眾熟知的「防疫五月天」成員之一。

陳宗彥過去對體育活動極具熱忱，曾任體操協會副理事長及台南慢速壘球協會理事長。即便在退出政壇後，仍持續參與社會體育活動，並時常在社群平台分享運動與生活點滴。如今傳出病訊，不少支持者紛紛留言集氣，期盼其早日康復。



