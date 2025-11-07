防疫做得不夠好！ 盧秀燕二度鞠躬道歉：強調病毒一定是外來

非洲豬瘟事件報告，盧秀燕在議會鞠躬道歉，表示辜負大家愛護，深深自責。（圖：中市府提供）

台中市議會今天（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕表示，中央地方合作完成階段性目標，病毒不外流，但處理過程做得不夠好，她再度鞠躬道歉，表示辜負大家七年來愛護，深深自責，引以為鑑。（寇世菁報導）

台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，全國活豬禁運禁宰15天，6日起陸續解封，檢調啟動調查，行政究責部分，台中市農業局長張敬昌、環境保護局長陳宏益免職、動保處長林儒良降非主管，市議會（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕二度鞠躬道歉，並表示，中央地方合作，完成階段性目標，將疫情鎖在案場，病毒不外流，但疫情處理過程，做得不夠好，造成大家辛苦、擔心，身為市長，概括承受，辜負大家七年多來的愛護，深深自責，她要跟社會各界表示道歉，強調以此為鑑，更加努力報答大家。

盧秀燕強調，台灣本身沒有非洲豬瘟，不會從台灣長出來，一定是外來侵入，市府第一時間連夜撲殺豬隻，清消案例場以及案主住家。盧秀燕報告15分鐘細說防疫過程，遭民進黨議員周永鴻打斷，要求精簡，不必話說從頭，盧秀燕則說，她覺得市民應該會想知道台中加嚴的動作，議長張清照則裁示請市長簡短說明。

盧秀燕說，相關處理過程，雖達成階段性目標，但處理過程做得不夠好，她除了致歉，相關首長人事異動，全案相關調查當中，最重要的是檢調已啟動調查，她也約束同仁對個案不能太多評論，以免影響檢調偵辦。