防疫出包還喊拆彈成功 盧秀燕改口：疫情鎖在案場「任務達成」

盧秀燕被批防疫連連出包，還自誇及時拆彈、防疫成效顯著，她今天改口稱「把疫情鎖在個案場，病毒不外流，部分任務的交付有達成！」(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市爆發非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」，市府書面報告結論也是「市府防疫措施成效顯著」，遭外界撻伐，對此盧秀燕今在中央前進應變所記者會則稱，「最大的任務就是把疫情鎖在個案場，病毒不外流，部分任務的交付有達成！」

今天活體豬隻防疫管制陸續解封，但台中市疫調及防疫荒腔走板，讓中央急救火，但台中市長盧秀燕昨在市政會議開直播放送，稱台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機，今天市府給議會疫情專案報告結論也是「市府防疫措施成效顯著。」

市長盧秀燕被媒體詢問防疫成效時未回應，先交由副市鄭照新回應，鄭僅簡短回應，成效是把病毒鎖在案場，這部分的成果。

後來媒體再度詢問指名市長盧秀燕回應時，她則重複鄭照新說法表示，「這次前進指揮所(應變所)接受的任務，中央、地方目標一致，最大的任務就是把疫情鎖在個案場，病毒不外流，就這部分來說有達成。」

盧秀燕最後再強調，「中央、地方共同努力，下午開始逐步解封，這部分任務的交付有達成。」

鄭照新最後又補充說，台中之後案場、豬場防疫管制都會加嚴。

盧秀燕出席中央前進應變所記者會，媒體詢問卻大多交給副市長鄭照新回答，兩人會中不斷交頭接耳。(記者蔡淑媛攝)

