防疫升級新解方 優品工業推出 UVC LED 紫外線滅菌繳費機

醫院民眾排隊踴躍使用優品紫外線滅菌繳費機的實況。/圖片來源:優品工業有限公司

生活中心/綜合報導

獨家專利結合第三方檢測認證 打造更安心的公共繳費環境

鈔票與硬幣在日常生活中頻繁流通，卻也是最容易累積細菌與病毒的媒介之一。根據相關研究指出，流通中的鈔票表面所附著的細菌量，遠高於多數人日常接觸的公共物品。看準後疫情時代對公共衛生與防護的高度關注，深耕自動化繳費設備多年的優品工業有限公司，正式推出具備獨家專利技術的「優品 UVC LED 紫外線滅菌繳費機」，為民眾與商家打造更安全的繳費體驗。

獨家專利 × 公正第三方認證 滅菌效能獲專業肯定

「優品 UVC LED 紫外線滅菌繳費機」由創作人吳朝鐺所研發，採用 UVC LED 紫外線滅菌技術，並通過公正第三方單位檢測，滅菌能力達 99.99%。設備可在民眾投入鈔票、硬幣與找零流程中，即時進行滅菌處理，降低病菌經由金流接觸傳播的風險，兼顧效率與安全。

多元場域適用 提升第一線服務防護力

該滅菌繳費機適用於多種高人流場域，包括醫療院所、百貨公司、餐廳、住宿飯店、超商、小吃攤、餐飲店、自助洗衣店及觀光景點售票系統等，特別適合長時間接觸現金的第一線服務環境，協助業者強化防護機制，也讓消費者繳費後能更安心。

廣告 廣告

醫院採用優品工業紫外線滅菌繳費機的實景。/圖片來源:優品工業有限公司

繳費機多元整合專家 深耕市場三十年

成立於 1989 年的優品工業，三十年來專注於自動化繳費設備的研發與製造，從硬體設計、組裝製造、軟體開發、設備測試到售後服務，皆由自有專業團隊一條龍完成，致力於提供穩定且高品質的整合型解決方案。

產品多樣化布局 全台校園市佔逾九成

優品工業長期投入差異化研發，產品除現金支付外，更整合悠遊卡、一卡通、信用卡、金融卡與行動支付等多元功能，廣泛應用於各式自動化設備。目前產品於全台高中職及大專院校的市佔率超過九成，並獲多家知名醫院與診所長期採用，成為市場指標品牌。

紫外線滅菌智慧循環式機器。/圖片來源:優品工業有限公司

創新防疫思維 落實企業社會責任

因應疫情後公共衛生意識提升，優品工業將紫外線滅菌裝置導入自動化繳費設備設計思維中，持續以創新科技回應社會需求，協助營運場域提升整體環境安全，實踐企業對健康與公共安全的長期承諾。

未來，優品工業將持續精進技術研發與服務品質，提供更高效、更安全的自動化繳費方案，與客戶共同打造更安心的生活環境。

更多相關資訊可搜尋「優品工業」官方網站：www.sbq.com.tw

官方 Instagram搜尋：super53520