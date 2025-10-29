防疫升級 桃園三場社區接種站同步開跑

桃園持續推動「左流右新」行動接種 方便又安心。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】天氣轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為強化市民防護力，桃園市衛生局自11月起持續推動「左流右新，健康安心」巡迴接種服務，鼓勵民眾一次完成流感與新冠疫苗接種，打造「雙重防線」守護健康。

今年秋冬，流感與新冠病毒可能同時流行，接種疫苗仍是預防感染、降低重症與住院風險的最有效方式。為方便市民就近施打，桃園11月特別規劃三場大型社區接種站，分別於11月1日（六）陸光里市民活動中心、11月2日（日）大舊社市民活動中心及11月8日（六）五中市民活動中心舉辦。其中，11月2日及8日場次更為「幼兒特別場」，現場設有家長陪伴專區與抽獎活動，讓孩子在輕鬆氛圍中完成接種。

為鼓勵民眾踴躍參與，活動現場準備多項好禮。凡符合資格者接種一劑即可獲贈衛生紙一串；65歲以上長者完成兩劑接種，還可參加精美禮品抽獎。幼兒專場加碼「打疫苗抽好禮活動」，獎項包括米蠟筆、可愛娃娃與知名卡通公仔，數量有限，送完為止。

自11月1日起，50歲以上成人可接種疫苗，請攜帶健保卡與身分證件；幼兒接種則須攜帶兒童健康手冊。衛生局提醒接種前應充分休息並補充水分，接種後若出現發燒或不適，應儘速就醫。

衛生局呼籲市民把握機會，及早完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人建立完整免疫防護力，共同守護桃園健康。更多接種地點與時程，可至衛生局官網「流感暨新冠疫苗專區」（https://gov.tw/tG8

）查詢，或撥打防疫專線0800-033-355及1999市民服務熱線洽詢。(圖/衛生局提供)