防疫團隊竟成私人廚房？疾管署主管遭控霸凌基層 羅一鈞震怒下令嚴辦

[Newtalk新聞] 疾管署爆出職場霸凌疑雲，一名東區管制中心簡姓主管竟遭指控將公家機關當私人廚房，長期要求技工協助烹煮早午餐。針對這起嚴重影響防疫團隊士氣的公器私用爭議，疾管署長羅一鈞今(20)日緊急下令，全案將在一週內提報考績委員會重新審議，誓言維護職場健康環境。

據《鏡周刊》報導指出，疾管署東區管制中心簡姓主任，遭指要求女技工每日供餐，基層二度檢舉卻遲無下文；政風室調查稱無不法僅告誡，引發員工質疑官官相護。。經羅一鈞重新檢視全案後認定，該主管在行政管理層面有缺失，考量此舉恐對團隊運作造成深遠衝擊，原先僅口頭告誡恐不足以警惕。因此，署長明確指示將就該主管行政管理欠妥之處，提交考績委員會進行更嚴謹的討論，並要求在一週內召開會議完成審議程序。

回溯整起案件始末，疾管署早今年7月2日就收到匿名檢舉，指稱該主管利用職權要求技工料理餐點。政風室隨即介入調查並與相關單位研商，確認管理行為確實失當。當時雖由羅一鈞親自告誡當事人深切反省並不得再犯，且於7月28日回覆檢舉人處理結果，但顯然未平息基層不滿，導致爭議再次浮上檯面。

此外，《鏡周刊》報導進一步揭露，有同仁反映長期處於高壓與恐懼的職場氛圍中。對此，羅一鈞已責成人事單位主動介入，啟動員工協助方案，透過關懷機制深入了解東區管制中心人員的真實感受，確保能建立一個友善且健康的公務工作環境。

