防疫措施成效顯著？民進黨列豬瘟10大狀況：盧秀燕道歉、負責

記者李鴻典／台北報導

因應非洲豬瘟的全國豬隻禁宰禁運，自今（6）日中午起陸續解封。台中市長盧秀燕今天說，將疫情鎖在案例場、病毒不外流，任務交付，中央地方共同努力完成；農業部次長杜文珍將工作目標鎖定重回非洲豬瘟非疫國。民進黨則列出台中防疫10大狀況，要求盧秀燕面對！

台中市長盧秀燕說，將疫情鎖在案例場、病毒不外流，任務交付，中央地方共同努力完成。（圖／翻攝自台中市政府網站）

民進黨指出，台中市爆發非洲豬瘟案例，害全國一起坐牢半個月，豬農、肉販、餐飲業者損失慘重！最大的禍首，就是廚餘處理沒把關，防疫漏洞連連，疫調與應變也一團亂的台中市政府！結果，台中市政府提出給議會的專案報告，結語竟寫著「市府防疫措施成效顯著」，根本是睜眼說瞎話！

民進黨列出：

1.養豬場10月10日至14日已有50多頭豬死亡，市府14日現勘卻未採檢，直到20日累計117頭死亡才送驗，反應慢好幾拍！

2.養豬場驗出非洲豬瘟病毒後，盧秀燕市長第一時間不是說明防疫，而是宣傳「購物節」，甚至要求媒體「多報導活動」，完全輕忽防疫！

3.高風險傳染性動物疾病的病原檢體，依法「不得」以一般宅配、郵寄或快遞方式運送，但市府卻隱瞞內容物用快遞寄出，毫無防疫常識！

4.市府疫調亂七八糟，污染源不明、通報採樣交代不清，疫情爆發一週後，中央仍收不到完整報告與佐證資料！

5.養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白，相關設備早在4月就壞了，市府卻稱5月、7月、10月稽查都「沒問題」，不只公開說謊，甚至可能違法！

6.廚餘養豬暫停後，市府直接把廚餘倒在舊掩埋場，環保局長還說「土可以吸水」，結果變成臭氣沖天、污染環境的「廚餘海」！

7.廚餘車桶沒加蓋、沿路滴餿水，當議員追問要不要加蓋時，環保局居然回答「要發函請示中央」，毫無專業與擔當！

8.死亡豬隻化製三聯單，疑似遭到塗改、出現數字落差，市府完全無法掌握，只好推說要請檢調幫忙查！

9.農業部請專業團隊配合國防部化學兵清消案發養豬場後，市府人員竟又擅闖養豬場，還稱「動保處職員誤解指令」，直接甩鍋給基層！

10.除此之外，還有「進出車輛、人員紀錄不明」、「獸醫人數說不清」等離譜狀況。而台中市政府這份書面報告中，不僅缺乏環保局稽查紀錄、動保處訪視資料，究責名單更只有兩名基層人員被輕微懲處，合理嗎？

民進黨說，請盧秀燕出來面對、好好道歉！負起應有的法律責任與政治責任！

