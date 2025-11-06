防疫措施成效顯著？民進黨列豬瘟10大狀況：盧秀燕道歉、負責
記者李鴻典／台北報導
因應非洲豬瘟的全國豬隻禁宰禁運，自今（6）日中午起陸續解封。台中市長盧秀燕今天說，將疫情鎖在案例場、病毒不外流，任務交付，中央地方共同努力完成；農業部次長杜文珍將工作目標鎖定重回非洲豬瘟非疫國。民進黨則列出台中防疫10大狀況，要求盧秀燕面對！
民進黨指出，台中市爆發非洲豬瘟案例，害全國一起坐牢半個月，豬農、肉販、餐飲業者損失慘重！最大的禍首，就是廚餘處理沒把關，防疫漏洞連連，疫調與應變也一團亂的台中市政府！結果，台中市政府提出給議會的專案報告，結語竟寫著「市府防疫措施成效顯著」，根本是睜眼說瞎話！
民進黨列出：
1.養豬場10月10日至14日已有50多頭豬死亡，市府14日現勘卻未採檢，直到20日累計117頭死亡才送驗，反應慢好幾拍！
2.養豬場驗出非洲豬瘟病毒後，盧秀燕市長第一時間不是說明防疫，而是宣傳「購物節」，甚至要求媒體「多報導活動」，完全輕忽防疫！
3.高風險傳染性動物疾病的病原檢體，依法「不得」以一般宅配、郵寄或快遞方式運送，但市府卻隱瞞內容物用快遞寄出，毫無防疫常識！
4.市府疫調亂七八糟，污染源不明、通報採樣交代不清，疫情爆發一週後，中央仍收不到完整報告與佐證資料！
5.養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白，相關設備早在4月就壞了，市府卻稱5月、7月、10月稽查都「沒問題」，不只公開說謊，甚至可能違法！
6.廚餘養豬暫停後，市府直接把廚餘倒在舊掩埋場，環保局長還說「土可以吸水」，結果變成臭氣沖天、污染環境的「廚餘海」！
7.廚餘車桶沒加蓋、沿路滴餿水，當議員追問要不要加蓋時，環保局居然回答「要發函請示中央」，毫無專業與擔當！
8.死亡豬隻化製三聯單，疑似遭到塗改、出現數字落差，市府完全無法掌握，只好推說要請檢調幫忙查！
9.農業部請專業團隊配合國防部化學兵清消案發養豬場後，市府人員竟又擅闖養豬場，還稱「動保處職員誤解指令」，直接甩鍋給基層！
10.除此之外，還有「進出車輛、人員紀錄不明」、「獸醫人數說不清」等離譜狀況。而台中市政府這份書面報告中，不僅缺乏環保局稽查紀錄、動保處訪視資料，究責名單更只有兩名基層人員被輕微懲處，合理嗎？
民進黨說，請盧秀燕出來面對、好好道歉！負起應有的法律責任與政治責任！
更多三立新聞網報導
盧秀燕稱及時拆彈豬瘟！律師看傻：她以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了
台中市府豬瘟究責大甩鍋？議員爆：只有2基層員工被懲處
非洲豬瘟解禁前夕！盧秀燕談「防疫成果」 臉書被灌爆
盧秀燕市政被轟崩盤！後遺症延燒，陳柏惟痛批：八年寧靜換來十八年風暴
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 2 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 22 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 18 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前
準鳳凰颱風3預測路徑曝 林得恩：這條恐從「南部登陸」
熱帶性低氣壓TD29未來幾天將形成今年第26號颱風「鳳凰」，氣象專家林得恩分析準鳳凰颱風的3條可能路徑，並指出還有一條綜合特殊路徑，預測颱風中心將於台灣南部登陸，東部出海，是殺傷力較大的路徑之一。中天新聞網 ・ 1 天前