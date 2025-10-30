防疫攤商半月無收入 議員籲市府民生補助

▲議員鄭功進指出，建國市場豬肉攤商因防疫措施被迫停業，市府不應讓他們獨自承擔(圖／柳榮俊攝2025.10.30)

[NOWnews今日新聞] 針對建國市場豬肉攤商因防疫措施被迫停業的陳情，台中市議員鄭功進指出，攤商停業長達15日卻完全無收入，也沒有任何租金或薪資補貼，生活陷入困境。鄭功進痛批，市府若真重視民生，應優先照顧被迫停工的勞工與小攤販，而非將大筆預算挪去辦購物節等造勢式活動。

鄭功進表示，市場內多數攤商為家庭式經營者，仍需負擔租金、水電與貸款壓力，如今停業半個月連基本生活都難以維持。市府不僅沒有主動協助，對補貼方案也毫無規劃。他強調：這不是攤商的錯，是配合防疫的犧牲，市府不應讓他們獨自承擔。

他指出，雖然購物節能刺激，消費，但面對疫情停業的中小攤商與工人，更需要即時援助。市府每年編列數千萬元行銷預算，如果能挪出一小部分用於購置廚餘機、補助市場防疫設備，或協助攤商度過停業期，才是真正的「民生優先」。

鄭功進呼籲，市府檢討預算使用方向，將宣傳活動經費轉作實質補助，包括租金、薪資與防疫設備等項目。他強調：「台中不缺購物節，但缺乏對勞工與小攤商的同理心。」政府若能將資源用在刀口上，才能真正穩定民心、守護地方經濟。

