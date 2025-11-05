防疫最後倒數加強清消！鄭照新：化製紀錄回溯至8月無異常

國內非洲豬瘟疫情已經進入第三階段防疫的最後關鍵時刻，台中副市長鄭照新今（5）日於前進應變所記者會說明最新清消進度，中市府除了同步加強進行肉品市場、屠宰場以及焚化廠化製設備的清消，也依中央指示啟動案場周邊5公里內東南亞餐飲店家稽查的專案，嚴防疫情擴散。另外，經檢驗分析後，化製紀錄回溯到8月1日台中市沒有紀錄異常的情況。

鄭照新表示，中市府在最後階段同步加強清消，尤其大安的肉品市場以及烏日焚化廠，因為都曾處理案場斃死豬的化製，所以在這2處會更加強落實。另外在訪視豬場的部分，第三階段是納管19頭以下的豬場，現場訪視及每日環境消毒的高風險場是58個，根據週一檢驗結果，化製跟車採樣以及活豬抽檢的38頭豬隻都是陰性。

廣告 廣告

此外，依據昨天中央災害應變中心指示，台中市政府衛生局啟動了案場周邊5公里內的東南亞餐飲店家稽查專案，目前為止共掌握17家，如果有發現未登記的小吃店或餐廳，也會一併納入稽查範圍，稽查項目基本上分成四個，第一，稽查的項目是否有販售未經查驗或來源不明的食品；第二，查核豬肉的產地標示跟來源憑證；第三，檢查餐廳是否符合衛生的規範；第四，查核廚餘是否能夠合法清運。

另外，中央應變中心也指示中市府的化製紀錄應回溯到8月1號來做查核，以確定台中市有沒有化製紀錄異常的情況，鄭照新指出，在檢視每日豬隻的情況分析以後，除了案例場本身以外，其他豬場都沒有異常的死亡情況。

鄭照新最後也提醒，農業部公告10月22號到11月6號是全國豬隻禁運禁載，不只是畜牧場的豬隻禁運，連家裡的寵物豬也都嚴禁外出，如果在外移動的話會仍會違反《動物傳染病防治條例》，恐被開罰5萬到100萬元，所以在這段期間應避免出門遛豬，以免受罰。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

非洲豬瘟禁令解封時程今中午研議 盧秀燕：台中備妥「三方案」應變

持續抽檢防堵非洲豬瘟！ 防檢署：病毒無外擴情形

台灣何時能重回非洲豬瘟非疫區？ 防檢署曝關鍵時間點