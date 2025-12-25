防疫期間學習不中斷／楊子

楊子

這次因為武漢肺炎，所以原本三個多禮拜的寒假，變成一個多月，增加的兩個星期，讓不少家長傷透腦筋，到底要安排孩子什麼事情做？有些人很簡單的作為，是送安親班，但是有不少人不放心送到安親班，就要居家照顧，而除了請他們到戶外運動，或是在家中看電視、電影或打電玩之外，還有沒有其他更好的選擇？

我認為，防疫期間，安全衛生是首先要做到的事情，這是除了社會，甚至學校，還有家庭等單位，都必須全面性地進行這樣的工作，所以，這是很好的機會教育，能夠讓學生理解病毒是什麼，以及傳染病的擴散來源，還有我們有什麼作為。這都是為下一代來擴充相關知識，因為那就是時事，是每天都會發生在身邊的事情。

廣告 廣告

所以，除了去親身體驗這件事情，也就是戴著口罩出門，或是看相關的資料外，當然也可以透過閱讀，來爬梳過去的人如何預防這樣的傳染病，以及傳染病在世界歷史上到底會造成多大的影響，當然還有延伸的議題，對於國際組織，或是疾病疫情的控管，以及當下能夠看到的官方或民間的反應，都是種直接立即的學習。

而防疫期間，學習不中斷，可以透過閱讀來增加深度與廣度，就像有不少人推薦防疫書單，或是疾病的相關書籍，以及如何應變的資料，那都是值得一讀的，說不定讀完之後，有更深層的想法可以面對這樣的災難。而面對防疫期間，學習要更加加強，不應該鬆懈，不應該為了延後開學而荒廢學習，而是要積極的去學習。