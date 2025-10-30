防疫添利器！非洲豬瘟應變所獲千支試劑 可縮短一半檢測時程
非洲豬瘟調查持續當中，今（30）日非洲豬瘟前進應變所也舉辦例行記者會，應變所今天獲贈1000劑病毒檢測試劑，將可支應1萬頭豬檢測量能，檢驗流程可以縮短一半時間。農業部次長杜文珍也指出，該試劑可以一次檢驗10個樣品，在快篩診斷上很有幫助。
應變所獲贈1000劑檢測試劑，可縮短一半檢驗流程時間。圖／台視新聞
記者會上，卓榮泰和農業部、台中市府共同接受基龍米克斯生物科技有限公司、台灣賽默飛世爾科技捐贈1000劑非洲豬瘟快速檢測試劑，杜文珍解釋，該試劑經過世界動物衛生組織與歐盟實驗室認證，好處是可以一次針對10個樣品，在快篩診斷上很有幫助，可以減省做10次的時間，而如果檢測有陽性，就可再針對這10個樣品檢查。另外因為目前案例在台中，因此優先放在中興大學。
僅台中案例場陽性！杜文珍：把案例鎖住不擴散
杜文珍指出，目前第一階段15天的監控期已過一半，目前只有台中這1案例場是陽性，要盡全力把案例鎖在台中，不讓它擴散。
杜文珍提到已成立一個專家的疫調團隊，這個團隊會針對台中市的疫調報告中的疑點再去追蹤，細部或完整的重點結果，將會在疫調報告出爐後，對外完整說明。
杜文珍也提醒，千萬不要靠近案例場及全國的豬場、畜牧場，這可能造成防疫上，或交叉感染的風險。
台中市指出每天進行152場疫調工作。圖／翻攝自農業部臉書
台中市政府農業局副局長蔡永勝也報告，現在每天進行152場疫調工作，另外目前已累計送458個樣品，包括在28日時於龍井區發現的不明來源豬腎調查，結果均為陰性、無異常。
環境部也要求各縣市環保局，在疫情期間要調查養豬場是否繼續使用廚餘，扣除案場外還有434家廚餘養豬場，要求環保局在1個禮拜內查核一遍，目前已稽查384家，達成率為88%，還有12%會要求環保局在這個禮拜六前查核完畢，目前並未發現有廚餘養豬場違規。
針對台中市疫調未臻完備部分，後勤組已督導台中市府交出相關疫調報告，中央應變中心也籌組疫調團隊，昨（29）日正式啟動，協助台中市府完成報告中疏漏的部分，以利釐清病毒的來源；針對台中市府案例場清消的部分，協調由獸醫研究所進行採檢的動作，並提醒台中市政府針對運豬車、化製車、飼料車部分進行相關採檢。而針對野豬部分，已請台中市政府注意廚餘掩埋場附近，應該設置圍籬部分，台中市府也已在處辦當中。
而會成立廚餘應變所，是希望廚餘能進行妥善的去化，當中廚餘去化分為短期與中長期，短期就是在疫情期間，除了可以堆肥外，量能還有不足那就用焚化與掩埋處理，中長期則是將廚餘堆肥或是其他方式處理，包括黑水虻等等。且廚餘協調所每天都會邀集各縣市政府開會，也會邀集專家學者處理廚餘去化問題。
另外針對化製單的差異問題，已經從雲林調資料，台中市府指出，台中的病死豬是送到雲林那邊，已透過行政程序在調取資料，預計這兩天會完成。且今天有派員出去，針對豬農與豬農兒子詢問更詳細的資料，等同仁疫調回來即可確認詳細的資料狀況。
責任編輯／陳俊宇
