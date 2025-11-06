防疫破口曝光？養豬團體聲明示警中央：拿出魄力「禁廚餘養豬」

台中傳出首例本土非洲豬瘟案例，引發全台畜牧業警戒。台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠、雲林縣養豬讀書會畜牧展總召林俊佑今（6）日聯合發聲。（豬隻示意圖／本報資料照片）

台中傳出首例本土非洲豬瘟案例，引發全台畜牧業警戒。台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠、雲林縣養豬讀書會畜牧展總召林俊佑今（6）日聯合發聲，於臉書公開呼籲中央應「全面禁止廚餘養豬」，強調這是防疫體系中最大的漏洞，也是必須正視的關鍵破口。他們感謝台中市政府第一時間通報並配合中央處理，讓疫情得以控制在最小範圍內，但也直言：「既然知道漏洞在哪，就該有魄力補上。」

張佑誠與林俊佑在臉書上指出，台灣從未爆發過非洲豬瘟，防疫經驗有限，無論政府或業界都只能邊學邊做。他們強調，這場防疫戰不是靠口號取勝，而是所有人願意下去做、扛起責任的團體努力成果。「真正扛住疫情的，是豬農、獸醫、稽查員、清消隊和基層公務人員，他們沒時間講風涼話，只有時間穿上防護衣、守在豬舍前線。」

廣告 廣告

兩人指出，台灣之所以能守住第一波疫情，靠的不是運氣，而是產業團結與現場執行力。然而病毒仍在潛伏，若防線再鬆懈，疫情恐捲土重來。他們強調，「清零」只是暫時目標，政府應提出具體防疫計畫與SOP，而非事後檢討或政治口水，應明確告訴豬農下一步的防範措施。

聲明中強調，防疫漏洞早已存在多年，廚餘養豬一直是最大風險。如今疫情已經發生，就不該再為了少數廚餘養豬戶的利益，讓整個價值數千億的養豬產業陷入危機。他們引用前農委會副主委李退之與黃金城的言論，呼籲政府兌現承諾：「只要本土出現第一例非洲豬瘟，就應全面禁止廚餘養豬。」

張佑誠與林俊佑表示，防疫與國際接軌密不可分，要重返國際市場、恢復非疫區地位，就必須讓外界相信台灣的生物安全與畜產管理達到國際標準。「升級轉型雖然會痛，但這一步非走不可。」他們呼籲中央與地方攜手合作，聽取產業界聲音，以具體行動落實轉型，讓「養豬王國」的榮耀重現台灣。

聲明最後寫道：「全面禁止廚餘養豬，已是刻不容緩的防疫手段。防疫不能只是口號，請中央拿出魄力，讓產業重新站起來」

【看原文連結】