防疫破口！惡業者「走私中國假疫苗」以清潔劑瓶闖關 1886瓶全遭攔截

記者林意筑／雲林報導

檢方查扣非法動物用疫苗共計1886瓶。（圖／翻攝畫面）

國內禽流感疫情升溫，日前台中豐原蛋雞場 「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，沒想到如今又出現防疫破口。雲林地檢署日前接獲情資，發現42歲劉男偷偷從中國走私大批非法禽流感疫苗，經相關單位前往劉男住處搜索，共查扣1866瓶非法疫苗，且劉男還刻意謊報貨物名稱，以「清潔劑」包裝欲蒙混過關，若流入養殖業，可供約50萬隻家禽施用。

相關單位前往劉男住處搜索，共查扣1866瓶非法疫苗。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉男分別在去（2025）年2月20及7月15日時，透過中國電商平台下單購買家禽流感病毒疫苗，並以集貨運送方式空運來台，且為了躲避查緝，劉男還刻意謊報貨物名稱，以「清潔劑」包裝欲蒙混過關。檢方獲報後會同農業部等相關單位共組專案小組進行查緝，分別前往基隆關、劉男住處執行搜索，共查扣非法動物用疫苗共計1886瓶。

廣告 廣告

劉男刻意謊報貨物名稱，以「清潔劑」包裝欲蒙混過關。（圖／翻攝畫面）

檢方表示，劉男明知走私進口的疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，具有預防或治療動物疾病之效果，且此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，甚至導致轉變為人畜共通傳染疾病，對國人健康及整體防疫體系造成重大威脅。認為劉男涉犯《動物用藥品管理法》第33條第1項之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴。

雲林地檢署強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險。本署將持續結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

更多三立新聞網報導

台8線驚魂！百公斤巨石「天外飛來」砸中車引擎蓋 女駕駛嚇破表

台中和尚猛撞賓士！拉扯警「拒酒測」暴衝突 遭壓制在地上銬

雲林台3線驚悚對撞！休旅車「失控逆向直衝」猛撞轎車 5人急送醫

小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了

