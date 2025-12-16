防疫紓困結緣 印裔母子遇貴人

馬來西亞慈濟雪隆分會，關懷一戶印裔弱勢家庭，母子倆有重獲新生的希望。

配戴一副眼鏡，在別人眼中是理所當然，對15歲的羅伯特而言，則是貴不可攀。近視超過400度，貧窮狠狠削弱了他的視力。

慈濟照顧戶 羅伯特：「是葉少權叔叔送給我的，當他知道，我的視力模糊，常常看不清楚白板上的字，他就買了這眼鏡給我，當叔叔為我準備這副眼鏡後，所有事物都看得見，我能看得更清晰，我不需要再坐在(前排)地上了，我可以更迅速地抄寫筆記。」

廣告 廣告

羅伯特來自單親家庭，爸爸已經離世。媽媽患上糖尿病身體容易疲累，依舊努力兼職掙錢養家，始終入不敷出。

羅伯特的母親 拉潔斯瓦莉：「當時我一個人而已，還要繳房租，這所房子空無一物，之後，我決定打電話給慈濟。」

慈濟志工 葉少權：「你真的是可以用那個成語，家徒四壁來形容，除了那一張桌子以外，它是沒有飯桌，沒有椅子，也沒有電視機，也沒有衣櫃，什麼都沒有的，孩子是沒有娛樂，他唯一的娛樂就是看書，他很喜歡那種求知，所以我們就幫他安排這個家具，過後，他的家裡就開始有了一些改善。」

羅伯特的母親 拉潔斯瓦莉：「我罹患糖尿病，住院兩個星期，羅伯特一個人在家，葉少權師兄和團隊來幫忙，他們為羅伯特準備三餐，就連我們的親戚朋友都沒幫忙。」

經過評估，慈濟雪隆分會從2023年開始補助羅伯特一家生活費，減輕他媽媽的負擔，但這並不能徹底解決他家的問題。

慈濟志工 葉少權：「因為家境的問題，他沒有辦法補習，所以他的成績，也一路以來都不是很好，所以我們就給他推薦「愛伴學」，當然現在的成績也不是說突飛猛進，不過他已經沒有以前這樣，都是不及格，現在都是及格了，就是改變了很多，他真的是判若兩人了。」

慈濟照顧戶 羅伯特：「當我還小的時候，我是一個內向的人，可是參加慈濟活動，例如愛伴學營隊，我努力回答所有老師，發問的問題，我更有信心。」

慈濟志工 葉少權：「所以我們開始接觸他過後，我們就有邀他去參與我們的環保日，然後，孩子就接觸了很多其他的孩子，他就開始比較喜歡和人家接觸了，母親也是有鼓勵他回收資源，所以每一次我們環保日，他都會帶一大袋的那個資源，去到環保站做回收，來做分類。」

慈濟志工一直堅信，教育能改變一個孩子和家庭的命運。羅伯特和媽媽也感受到這分愛，他們願意奉獻綿力。

羅伯特的母親 拉潔斯瓦莉：「我已經連續三年都投錢入竹筒，屠妖節慶典時，還倒入慈濟大竹筒，慈濟每個月援助我們家，我們也要幫忙慈濟。」

慈濟照顧戶 羅伯特：「我的志願是成為一名企業家，跟著慈濟成為志工，我也要讓我珍惜的人變得更好，像是葉少權叔叔、媽媽，和其他人，我想要好好照顧他們。」

一顆感恩的心，不僅讓羅伯特珍惜這分緣，更讓他篤定未來自己要向榜樣看齊。

更多 大愛新聞 報導：

募集富有愛心店 竹筒歲月善效應

大馬水患賑災 清理善後企業伸援

