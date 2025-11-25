防疫績優獎頒獎 羅一鈞：防疫不能沒有你們 共同掌船疫中前行

疾管署今天(25日)下午在衛福部舉辦「2025年度防疫績優頒獎典禮」，疾管署長羅一鈞致詞時肯定所有中央、地方與民間的防疫夥伴，他強調「防疫可以沒有我們，但不能沒有你們」，盼防疫團隊共同「掌船」，在疫情汪洋中穩健前行。

疾管署25日下午舉辦「2025年度防疫績優頒獎典禮」，以「疫平民安 感謝有您」為主題，表揚全國74個對傳染病防治貢獻卓著的個人與團體，由疾管署長羅一鈞出席頒獎。

羅一鈞致詞時表示，台灣在一年四季中面臨各種疫情，包括流感、新冠、登革熱、腸病毒等，防疫團隊就像「汪洋中的一艘小船」，只要稍微有風吹草動，便引發民心不安，此時便有賴所有防疫人員一起「把船穩住」，齊心合力在汪洋中前行。羅一鈞向在場所有防疫人員鞠躬致謝，強調「防疫不能沒有你們」。他說：『(原音)希望大家持續地來支持我們中央跟地方的防疫團隊，不管是第一線的醫療人員，或者是我們各行各業的先進前輩，防疫不能沒有你們，防疫可以沒有我們，但是不能沒有你們，因為我們這個汪洋中的一條小船還是需要大家一起共同來扶持、共同來掌好，我們才能夠讓整個社會國家能夠安心、能夠安定。』

羅一鈞指出，此次得獎者涵蓋醫療、衛生各領域以及民間團體等單位，雖然礙於經費、獲獎人數有限，但所有得獎者仍是百中選一，對防疫具有卓越貢獻。

此次榮獲個人獎的護理師沈文雅在任職新竹縣湖口鄉衛生所期間，持續推動新冠、流感等疫苗接種，藉由建立「口袋名單」機制，靈活調度剩餘疫苗，避免疫苗浪費，同時提供到宅接種服務，確保行動不便者也能受惠。另外，針對M痘疫苗接種，主動突破防疫服務盲區，在縣內多處八大行業場所設立外展接種站，成功觸及高風險族群，堪為防疫表率。

此外，榮獲團體獎的大安森林公園之友基金會致力於營造生態永續與友善共融環境，堅持「生態防蚊」策略，12年來堅持不使用化學藥劑，改以誘卵桶、捕蚊燈、生物製劑與天然資材防治；另外，也設置天然防蚊液站供民眾免費使用，提升園區安全與舒適度。基金會也持續推廣病媒蚊與孳生源防治教育，透過跨領域合作結合學術與社企力量，定期巡查與監測蚊蟲熱點，長期維持低蚊密度，兼顧防疫、環境與社會包容，成功打造都市綠地生態防蚊典範。(編輯：陳士廉)