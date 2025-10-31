防疫補助出爐 盧秀燕祭「三箭」力挺產業

▲非洲豬瘟中央前進應變所記者會(圖／市政府提供2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟中央前進應變所與台中市政府今（31）日召開記者會，市長盧秀燕宣布三大支持措施，「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」及「加碼補助豬肉攤商」，協助受疫情影響的業者與防疫人員，並回溯自10月23日起適用。

盧秀燕表示，疫情關鍵時期，中央與地方協作順暢，感謝中央支援與指導。她指出，防疫需要全民合作，「政府有責任、民眾也需齊心，才能把病毒鎖在案場，防止擴散。」

市府三大措施包括：一、廚餘進場免處理費，減輕業者負擔並鼓勵配合清運；二、清運車發放津貼，依車次及噸數每次補助250至1,500元；三、豬肉攤加碼補助，在中央每攤3萬元基礎上再加碼1萬5千元，台中404攤商每攤可獲4萬5千元，全國最高。

農業部常務次長杜文珍指出，目前全國僅有台中一處案例場，第二輪精準疫調後已鎖定病毒來源。昨晚30名國軍弟兄進場協助清理，今日再增派50人，合計80人投入，化學兵35人待命進行消毒，台中市動保處及專家全程支援。

副市長鄭照新表示，因案場第二次採檢仍呈陽性，需徹底清除污物與雜物，難度高且費時。中央地方協力強化圍網與封鎖線，防止小動物進出，確保後續消毒成效。

農業局指出，截至10月30日止，已訪查152場養豬場並採檢27頭豬隻，結果全數陰性，顯示台中豬隻健康無虞。環保局則表示，廚餘主要以焚化與沼氣發電為主，目前臨時掩埋場縮減至3處，並完成消毒防護。

衛生局與經發局同步加強市場稽查與物資供應，截至30日累計查驗714件豬肉產品全數合格，並追蹤全市豬肉攤價格與來源，穩定民生供應。

