防疫視同作戰！盧秀燕曝台中廚餘焚燒量大幅下降 市售豬肉大稽查揪出標示不符

台中梧棲去年爆出非洲豬瘟疫情，所幸疫情防堵及時，未向外擴散。但台中防疫持續強化戒備，台中市長盧秀燕16日召開防範非洲豬瘟災變中心擴大會議表示，市府在焚燒廚餘量、社區廚餘清運及案例場管控等方面，均已有效改善並穩定運作，不僅大幅降低外界疑慮，也顯示市府面對城市危機「兵來將擋、水來土掩」，能夠關關難過、關關過，持續守護市民生活品質與防疫安全。衛生局嚴格執行市售豬肉及製品稽查專案，揪出1件國產豬肉標示不符規定，並依法處置。

盧秀燕說，防疫關關難過、關關過，持續守護市民生活品質與防疫安全。（圖／市府提供）

因應中央禁止廚餘養豬政策，家戶廚餘已全面禁止餵豬，盧秀燕說明，目前台中焚燒廚餘量已經大幅下降。去年非洲豬瘟發生後至12月底每日平均約273公噸掩埋或進焚化廠焚燒發電，經過輔導養豬業完善廚餘蒸煮與監控設施恢復事業廚餘養豬及家戶廚餘減量並瀝乾水分後，今年起進焚化廠進廠日平均已降為約76公噸，原本外界包括議會都對於每天要焚燒這麼多廚餘相當擔心，目前日平均大幅下降，焚化廠處理壓力獲得紓解。

盧秀燕指出，社區廚餘清運問題已獲解決，目前台中市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，自114年12月4日中央政策宣布社區家戶不得再養豬後，截至去年底共計718處社區反映有廚餘收運問題，市府即時介入輔導及協助後，今年1月1日至1月15日僅增加7處社區反映廚餘收運問題，且目前均已獲得解決，維持社區廚餘清運順暢。

環保局說明，已輔導轄內32家養豬場配合中央規定，加強廚餘清運與蒸煮管理，並依正面列表審查使用來源，目前每日平均再利用廚餘約101公噸，仍有餘裕量，相關名單已公布於官網供合格業者洽詢。為兼顧防疫與產業秩序，自115年1月起提高稽查強度，首週每日查核、之後每兩週查核一次，重點確認蒸煮溫度、時間及相關紀錄。

農業局表示，市府持續加強非洲豬瘟防疫，自115年1月3日至16日密集訪視高風險養豬場，均未發現異常，並透過死亡畜禽化製流向系統即時監控，結果皆為正常。針對案例場周邊污水、土壤、地下水及水質等完成第二次採樣，檢驗結果皆為非洲豬瘟陰性；遊蕩豬隻通報案件也即時捕捉並檢驗，同樣未發現病毒。

衛生局表示，因應農曆春節採買需求，持續嚴防非洲豬瘟，加強市售豬肉及春節應景食品稽查，衛生局嚴格執行「市售豬肉及其相關製品稽查專案」。截至今日，已查核豬肉產品標示2,771件，僅1件國產豬肉標示不符規定，已依法處理，其餘均合格；春節食品標示355件全數合格，抽驗100件中已有90件合格，其餘檢驗中。

