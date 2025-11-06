防疫階段任務達標！中央送「越光米」祝清光光

農業部次長杜文珍致贈台中市長盧秀燕越光米，寓意疫情清光光。（馮惠宜攝）

歷經近半個月的緊急防疫，全國豬隻禁運、禁宰令6日正式解除，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍特別代表中央致贈象徵「清光光」祝福的台南16號越光米給台中市政府，期盼「把非洲豬瘟清光光」。台中市長盧秀燕代表受贈，笑說：「謝謝杜次長的祝福與勉勵，我們一定會繼續努力，絕不鬆懈。」

杜文珍指出，台中疫場豬隻已全數撲殺，周邊場區檢測均呈陰性，顯示疫情成功控制。她強調，「階段性任務完成，但防疫工作未結束」，中央災害應變中心仍維持運作，後續將持續強化農場生物安全、異常通報及屠宰場消毒監控，最終目標是重返世界動物衛生組織（WOAH）非洲豬瘟「非疫國」地位。

農業部次長杜文珍致贈台中市防疫團隊越光米，寓意疫情清光光。（馮惠宜攝）

盧秀燕表示，非洲豬瘟病毒具高傳染性與高致死率，防疫任務艱鉅。此次能將疫情鎖定在單一案場，靠的是中央與地方組成前進指揮所聯手作戰，展現防疫典範。她感謝全體防疫人員、養豬戶及市民的配合，讓病毒未再擴散。

隨著中央宣布解封，今中午起豬隻運輸恢復，最快明天凌晨起可屠宰上市，市民明日即可買到新鮮國產溫體豬肉。不過，禁用廚餘餵豬仍為全國一致規範，台中市也將持續以「人盯桶」、「人盯場」方式嚴格查核。

此外，校園營養午餐將恢復使用國產溫體豬肉，但學校剩食禁止打包外帶的措施將延長一週觀察。盧秀燕也強調，疫例場與飼主住家仍列管控區，環境採檢雖全為陰性，但暫不解禁；警方與動保處將持續監控，呼籲民眾勿靠近，以確保防疫成果。

記者會最後，杜文珍感謝台中市政府與防疫團隊的努力，特別代表中央致贈象徵「清光光」的祝福禮，「要把非洲豬瘟清光光。」盧秀燕表示，感謝中央的指導跟協助，「我們會繼續努力、絕不鬆懈。」

