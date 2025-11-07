防疫頻出包！中市府3人遭拔官去向曝 議員轟：不是懲處是嘉獎

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台中市爆發首例非洲豬瘟，但市府後續防疫環節接連出包，引發外界抨擊，昨(6)日中市府也宣布，即日起免去農業局長張敬昌及環保局長陳宏益、動保處處長林儒良職務，對於3人異動去向，市長盧秀燕今日赴議會備詢也透露，農業局長辦理退休，環保局長降為技監，動保處長則降為經發處專員，遭民進黨議員陳俞融怒轟，根本不是懲處，而是嘉獎。

中市府今日向議會提交非洲豬瘟專案報告，盧秀燕表示，雖然台中鎖住案場，讓病毒沒有外流，全國豬隻也沒有受到影響，但疫情處理過程做得不夠好，造成大家辛苦、擔心，身為市長必須概括承受，她深深自責，向社會各界表示道歉；強調非洲豬瘟一發生，同仁有到現場去，覺得有問題主動送驗，中央才驗出，通知中市府該案場有非洲豬瘟發生，當時也跟中央協調，由中央先召開記者會，台中市府再表示意見。

不過，在場不少議員聽完仍不滿，議員陳淑華怒轟，專案報告漏洞百出，怒斥盧秀燕「這個你還可以說請議會指導，根本存心要欺騙市民、議會，像這樣的報告退回，請你重編」，並怒摔報告。

陳俞融質詢問到3位局處首長遭免職後的去向？盧秀燕說，農業局長退休、環保局長降為12職等技監、動保處長從10職等降為9職等經發處專員。

陳俞融則轟，環保局長異動為技監「不用負政治責任，還換到壓力更小、待遇更好，退休金更有保障的位置，這不是懲處，這是嘉獎」，也痛批盧秀燕在這次豬瘟問題，發生系統性錯誤、防疫過程神隱、疫調失能、領導無方，而盧秀燕在報告中提到「及時拆彈，化解危機」，、「做的不好概括承受」，事實上是所有基層概括承受，要求任內絕不再發生一樣的疏失。

