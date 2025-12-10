防病患用藥中斷 藥師：庫存低於半年應提前示警

基層藥師協會理事長沈采穎呼籲食藥署，針對只有3家或3家以下廠商供應、製造的藥品，一旦庫存只剩6個月，也應要求提前示警。（本報資料照）

慢性胰臟炎、囊腫性纖維化疾病、胰臟切除的病患注意了！基層藥師協會理事長沈采穎今透露，台大醫院上周發出公告，亞培所生產的「卡利消」，因原物料短缺，廠商無法供貨，無法開立連續處方箋。更令人擔憂的是，唯一替代藥、永信所生產的替代藥「優妙化」也缺貨，一些病人一個月的需求量高達252顆，一旦停藥，短期內將營養不良，長期下來則會導致免疫力下降。藥師呼籲食藥署進行調度，針對只有3家或3家以下廠商供應、製造的藥品，一旦庫存只剩6個月，也應要求提前示警。

沈采穎今（10日）指出，「卡利消」、「優妙化」是2萬5000單位的胰臟消化酵素，適應症為囊腫性纖維化疾病、慢性胰臟炎、胰臟切除、胃腸繞道手術及因腫瘤引發胰管式膽管阻塞。因劑量高，使用的病患大多為嚴重程度較高者，可能因天生無法分泌胰臟酵素，或後天因素所致，需長期用藥，一些人每月需求高達252顆。

「卡利消」、「優妙化」為處方藥，相同劑量的藥品僅有這兩款，分別為亞培、永信製造。沈采穎指出「卡利消」原物料供應不足後，大家都去找替代的「優妙化」，但近期「優妙化」也缺貨，民眾可能得大量服用其他產品才能補足需求量，一旦停止用藥，將出現消化不良、營養不良、腹脹、體重減輕等問題，主因是胰臟無法分泌足夠的澱粉酶、脂肪酶和蛋白酶來分解食物，長期來說則會導致免疫力下降。

沈采穎呼籲食藥署，針對「卡利消」，應積極調度進口。至於「卡利消」，因廠商在國內，可與業者協調加緊生產。為避免類似事件重演，對於只有3家或3家以下廠商供應、製造的藥品，一旦庫存只剩6個月，就要求提前示警。食藥署回應，目前已收到一家廠商申請專案輸入，將儘速審核廠商提交的資料，核准其專案輸入。

