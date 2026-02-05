「防癌不孤單秘訣」 南投提供7項免費癌症篩檢服務

【記者林玉芬/南投報導】南投縣積極推廣提供7項免費的癌症篩檢服務(子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及BC型肝炎)，今年預防保健癌症篩檢項目新增胃癌「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，對象為45-74歲民眾，未曾參與國健署碳13尿素吹氣法或113-114年糞便抗原試辦之民眾，終身一次，呼籲民眾正視癌症之預防。



癌症連續43年為國人十大死因之首，根據衛生福利部公布最新2023年（民國 112年）癌症登記報告每3分48秒就有1人罹癌。國際抗癌聯盟訂每年2月4日為世界癌症日，2025-27年世界癌症日活動以「United by Unique-無獨有偶，有你有我」為主題，現在已邁入第二年，強調以人為本的癌症照護，結合每個人的獨特需求、同理心與關懷，帶來最佳的健康成果，此倡議不僅限於疾病治療，還涵蓋預防、早期篩檢、心理支持、社會融入等各層面，養成正確的生活習慣並定期接受癌症篩檢，才能真正達到癌症預防的效果。

縣府衛生局為維護縣民健康，自115年1月1日起推動「南投縣癌症篩檢民眾追蹤管理補助計畫」，補助對象及內容：一、75歲(含)以上長者之定量免疫法糞便潛血檢查費用。二、前項檢查結果為陽性個案者，補助清腸藥物與麻醉藥物費用。三、40-44歲具大腸癌家族史及45-74歲接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，補助無痛大腸鏡費用補助。符合補助對象之民眾，持健保卡及身份證至縣內參與此項計畫之醫療院所接受大腸鏡檢查或各鄉鎮市衛生所篩檢。

衛生局長陳南松表示，許多癌症在早期發現並接受有效治療後是可以治癒的，今年提供民眾免費無痛大腸鏡檢補助，這項政策的推動，鼓勵民眾早期篩檢、早期治療，同時也鼓勵癌症病患接受妥善治療，掌握重獲健康的契機，藉由定期接受癌症篩檢，讓每位患者在過程中感受來自全社會的關愛與力量。