防癌怎麼吃？醫認證「植物飲食5王牌」 豆類不只無害還反降乳癌風險

王姿允醫師。我的無齡秘笈。分享，最近正在整理植物性飲食的文獻，發現植物性飲食真的是有助降低癌症風險的寶庫。也有學員常常問婦科癌症到底能不能吃豆類，對此，他也整理出五個比較有實證的抗癌食物給大家參考。

1、十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍、抱子甘藍等）

關鍵成分：硫化葡萄糖苷 (Glucosinolates) 與 蘿蔔硫素 (Sulforaphane)。這些蔬菜含有特殊的含硫化合物，研究顯示可能有助於抑制腫瘤的生長，並增強身體排除致癌物質的能力。

2、莓果（如藍莓、草莓、覆盆子等）

關鍵成分：花青素 (Anthocyanins) 和類黃酮。這類化合物具有強大的抗發炎能力。慢性發炎是癌症的主要驅動因素之一，莓果中的抗氧化劑能幫助減少體內的氧化壓力與發炎反應，保護DNA免受損傷。

3、黃豆製品（毛豆、豆腐、豆漿、味噌）

關鍵成分：大豆異黃酮 (Isoflavones)。大豆含有豐富的植物性雌激素與纖維，過去曾有迷思認為大豆會增加乳癌風險，但現代醫學研究（如美國癌症協會）指出，適量攝取天然黃豆食品其實是安全的，甚至可能有助於預防乳癌和攝護腺癌。

4、番茄

關鍵成分：茄紅素 (Lycopene)。茄紅素是一種強效抗氧化劑，賦予番茄紅色的外觀。研究發現茄紅素的攝取與降低攝護腺癌（前列腺癌）的風險有關。值得注意的是，煮熟的番茄比生番茄更容易釋放茄紅素，讓人體吸收。

5、綠茶

關鍵成分：兒茶素 (Catechins)，特別是EGCG。綠茶含有高濃度的多酚類抗氧化劑。這些化合物能幫助對抗自由基，防止細胞受損。與含糖飲料相比，綠茶是極佳的抗癌飲品選擇。

增加腸道菌多樣性 植物為主+多樣蔬果飲食是關鍵

多項研究與權威機構（如American Cancer Society, World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research）均指出，整體飲食型態多蔬菜、水果、全穀、豆類，且減少紅肉、加工肉、過多動物脂肪與精製澱粉，比「單一超級食物」更有科學支持。

總之，整體「以植物為主+多樣蔬果飲食」模式（而非孤立某一種「神食物」）是最能增加腸道菌多樣性還有降低癌症風險。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

