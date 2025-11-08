防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲
隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按摩穴位，有助於疏肝利膽，維持身體健康。
帶脈穴 疏通經絡調整
廖婉絨指出，疏肝利膽第一個穴位是帶脈穴，位於肚臍畫一圈後的腰帶位置。帶脈經絡是全身唯一的橫向經絡，可調整全身經絡。找到帶脈穴後，站立並將雙腳張開與肩同寬，用大拇指按壓帶脈穴，同時做腰部扭轉動作，先往左轉到最緊處停5秒，再慢慢回到中間，接著往右轉5秒，如此重複10下。這個動作除了疏通膽經，也能幫助腸道蠕動，改善便祕，甚至消除腰腹部贅肉。
看更多：按摩千萬別按脖子！有心血管疾病按了恐有中風危險 拍2穴位助穩血壓
期門穴 舒緩情緒好眠
第二個穴位是期門穴，位於乳頭直下兩根肋骨的下緣。廖婉絨提供另一個找法，先找到肚臍上方6吋（兩個四指併攏寬度）的巨闕穴，再從乳頭往下做垂直線，兩線交會處即是期門穴。找到後用食指與中指按壓，同時另一側手臂往對側方向伸展到最緊，停5秒後回來，一邊重複10下，再換另一側。透過按壓肝經的期門穴，並伸展疏通膽經，有助於舒緩情緒、改善睡眠品質。
拍打膽經 促進血液循環
第三個動作是拍打膽經。廖婉絨醫師表示，膽經位於身體側面，從帶脈穴開始，兩手握拳，順著身體側面往下拍打到大腿，再彎腰拍打到小腿，記得只能往下拍。透過拍打膽經，可促進血液循環，順便做深蹲動作，更能疏通膽經。
補腎氣按壓腎俞穴 增強免疫力
除了疏肝利膽的穴位按摩，要預防老化、基因突變等導致癌症，廖婉絨也建議透過按壓腎俞穴來補腎氣。先找到肚臍，畫一條水平線到脊椎交會處的命門穴，腎俞穴就位於命門穴左右兩側，各旁開兩指幅距離。按壓時可配合做順、逆時針各十下的骨盆腔扭轉動作，除了補腎氣，也能幫助骨盆腔血液循環。
看更多：健保給付3癌別免疫治療！3400人受惠 每人年省192萬元藥費
內關穴調理脾胃 紓解壓力
廖婉絨指出，細胞病變也與後天因素如飲食、久坐、壓力等有關。內關穴可同時調理脾胃及情緒，位於手腕橫紋上三指幅處，在兩條筋中間。中醫有云「內關心胸胃」，意指內關穴能調理脾胃問題，以及心悸、胸悶等與情緒壓力相關的症狀。
百會穴提升陽氣 增強體質
中醫認為腫瘤是陰邪，而人體能量是陽氣，若體內陽氣充足，陰邪就難以入侵。因此廖婉絨建議按壓百會穴，位於頭頂正中，可從耳尖做橫線，再從鼻樑往上做垂直線，兩線交會處即是。百會穴是諸陽之會，身體陽氣匯集之處，按壓時可配合踮腳尖動作，提升陽氣、增強免疫力。
中醫茶飲防大腸息肉復發
廖婉絨也分享一個55歲女性案例，因工作壓力大，飲食、作息不正常，10年來體重增加15公斤，還反覆長大腸息肉。經中醫調理半年，配合飲食控制，體重減輕10公斤，大腸息肉未再復發。她提供一道預防大腸息肉的中藥茶飲「決明通腸茶」，材料包括炒決明子10克、山楂6克、陳皮6克、槐花3克、藿香3克。這些中藥材具有清腸通便、分解脂肪、促進腸道蠕動、清熱涼血止血、調理腸道等功效，有助改善腸道問題。
看更多：2時間點散步降低大腸癌！這運動避免大腸息肉復發 防腸癌最佳運動是它
◎ 諮詢專家／廖婉絨中醫師
更多健康2.0報導
非洲豬瘟解禁立冬吃豬肉安全嗎？資深獸醫教你挑！溫體豬「三關鍵」
鄭秀文也中招！彎腰撿筆閃到腰？醫揭元兇+4招自救
吃個炒飯竟休克險喪命！譚敦慈教米飯保鮮法：1細菌加熱也殺不死
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展
財經中心／陳妍霖 張皓宇 台北報導「2025台北國際金融博覽會」從7號起一連三天，在台北世貿一館盛大展開，近500個攤位，包括金控銀行、投信證券等上百家國內外金融及科技業者聯合參展，除了最新的投資理財資訊外，''金融打詐''更是重點中的重點，不少家行庫專設防詐專區，要讓台灣人共同打擊犯罪。悠揚的提琴聲，為活動揭開序幕，由今周刊主辦的「2025台北國際金融博覽會」，7號到9號在台北世貿一館盛大登場，銀行、投信證券、人壽等金控集團、上百家國內外金融及科技業者匯聚一堂，大秀最新的金融產業趨勢。台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）金管會主委彭金隆致詞表示，「2025年的台灣，跟1995，跟2001跟2012有非常非常大的不同，我們雖然不是一隻，真的是巨大的大象，但我們絕對不是那個，掙脫不了那個小小那個囚繩的小象。」財政部政務次長阮清華致詞也表示，「以公布公股行庫來說，今年截至9月底，9月底成功攔阻詐騙大概2000多件，那金額大概將近20億，我們不以此為滿足，我們將來還會持續精進，持續來努力。」台北"國際金融博覽會"登場! 今周刊董事長謝金河開講（圖／民視新聞）博覽會圍繞''金融防詐''、''永續金融''、''退休理財''話題，其中防詐更是宣導中的重點，各家銀行設立智慧防詐專區，像是土銀有防詐紅綠燈、兆豐有守護財富全壘打，彰銀也透過各種挑戰遊戲，提高民眾警覺。台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）今周刊發行人梁永煌指出，「我們今年的這個展位格數是450格，第一屆2020年的時候只有300格不到，已經增長了50%，希望台灣能夠有更開放的金融市場，不要讓台灣的錢，因為有些商品在台灣不能買，在香港新加坡可以買，他就把錢匯去香港，台灣的年輕人在香港上班，然後管理台灣人的錢，那為什麼不把這些商品開放，放在台灣。」台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）另外，針對金融防詐的部分，今周刊發行人梁永煌進一步指出，「大部分民眾不知道，台灣的地籍可以地籍異動即時通，房地產可以預告登記，定期存款可以做關係人的註記，保單可以做關係人的註記，大家還不知道有這個服務，金融機構都更積極在做防詐，那政府其他單位很努力，所以我們防詐的金額去年10月，我們被詐騙的財務損失，全體民眾去年10月是120億台幣每天4億，10月是31天嘛，120億每天4億，但上個月同樣是10月，隔了一年，因為大家的努力，已經降到60億，差了50%，但是每天還有民眾，有2億被騙。」而博覽會更邀請各大財經專家進行40場專題演講，像是今周刊董事長謝金河、財經專家股海老牛等，分享聰明投資法，讓民眾逛展，學理財。原文出處：2025國際金融博覽會登場！上百家業者齊聚反詐 更多民視新聞報導川普政府擬禁輝達中階晶片輸中？ 黃仁勳：目前並無出貨計畫台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」被動元件大廠公布10月營收 合併營收113.52億元年增8.5%民視財經網影音 ・ 23 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 3 小時前
【台塑運動會】再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況
台塑集團上次運動會已是2018年，後來因新冠疫情延宕，睽違7年舉辦，讓這次活動像是老友相聚大會，好久不見的台塑創辦人王永慶夫人李寶珠精神奕奕，跟來賓與集團高層話家常，這次的主管5,000公尺慢跑活動，則由台塑管理中心常委王瑞華、王瑞瑜代表王家人上場，主委王文淵則是全場焦點，去哪都受到熱烈歡迎。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 4 小時前
南投溪流一夜變「牛奶河」！白濁飄異味 環保局緊急追查
南投集集鎮清水溪近日出現大片白濁水域，從初中橋延伸至清水橋、林尾橋間的河面變成「牛奶河」，還夾帶白色泡沫與異味，疑似有人非法排放廢水造成污染。南投縣環保局接獲通報後立即派員採樣檢測，並展開溯源調查，初步判斷為上游住戶或業者排放廢水所致，將依法嚴懲。中天新聞網 ・ 2 小時前
北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。中央社 ・ 5 小時前
日本神奈川男女警多次在派出所不倫性行為 各遭減薪10%
日本神奈川縣兩名警察，工作時發生不倫戀情，多次趁深夜在派出所值班時發生性行為。遭檢舉揭發後，日本警方決定各減薪10%懲處。太報 ・ 20 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 7 小時前
台中警「回馬槍」嚇到心虛男！搶包狂奔被壓制 鬼扯「壯陽藥」秒露餡
台中警方深夜在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違停路旁展開盤查，33歲魏姓車主神情緊張，眼神不時飄向另輛轎車，員警直覺有異假裝離開，隨即回馬槍返回，果然看見車前地上有個包包，此時魏男突然搶走包包狂奔，仍被追上壓制在地，鬼扯包包裡面是壯陽藥，結果一查全是毒品，依法送辦。自由時報 ・ 6 小時前
「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來
行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，自由時報 ・ 9 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 7 小時前
【風象星座運勢】11/8 天秤座處理問題、水瓶座風險管理、雙子座保持距離
★天秤座：忙碌奔波，慎防水土不服、交通安全。須謹慎處理外國、法律問題。 ★水瓶座：為娛樂、興趣、戀愛或小孩花錢。或有投資計劃，須做好風險管理。 ★雙子座：來自事業、主管、父母、長輩的壓力增加，須保持距離或學習轉念。太報 ・ 9 小時前
海鷗襲越南5死 3千棟房屋毀損
颱風「海鷗」6號晚上登陸越南中部，在嘉萊省和得樂省等地區，帶來嚴重破壞，至少5人不幸罹難，近3千棟房屋受損，50多棟建築倒塌，全國一度有超過160萬戶停電。廣義省外海仍有3名漁民失蹤，另外甚至有多...大愛電視 ・ 21 小時前
（專訪）李程彬走出「童年跟狗搶食」陰影！告別12年「室友」 奇妙緣分曝光
陪伴李程彬12年的愛犬「發發」上月底過世，這是他養的第一隻狗，對他而言意義深重。聊起這段緣分，他直呼「很奇妙」，因他小時候遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，曾跟狗搶食物吃，導致他看到狗就害怕；多年後，當他在網路上看到發發的送養訊息，一個念頭閃過：「想救援牠，也想克服恐懼。」就領養了發發。自由時報 ・ 9 小時前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 8 小時前
鐵鎚砸死繼女、菜刀刺殺女婿！繼父冷靜接4名孫子放學「吃麥當勞假裝沒事」
英國東薩塞克斯郡（East Sussex）紐黑文（Newhaven）過去曾發生一起震驚社會的殺人事件，當地一名67歲男子在一場爭吵後情緒失控，竟先後用鐵鎚與菜刀殘忍殺害繼女與女婿，後來還若無其事地去接孫子孫女放學、帶他們吃麥當勞，最後才前往警局自首。鏡報 ・ 1 天前
憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率
國民黨立委牛煦庭今在立法院質詢中表示，美中貿易戰休兵的背後，仍各自奉行單邊主義，中國大陸稀土出口管制，將衝擊民進黨政府推...聯合新聞網 ・ 10 小時前
肝癌晚期平均存活僅2.5年！想及早發現，醫師：滿●●歲，至少要做一次篩檢
83歲的黃女士因身體不適就醫，意外發現肝功能異常，進一步檢查後確診為第零期肝癌，同時也被診斷為B型肝炎帶原者。由於發現早、治療及時，她接受電燒治療（射頻燒灼術）去除腫瘤，術後僅住院三天即順利出院，現在只需定期追蹤，避免復發。台灣肝癌高風險族群，多與B、C型肝炎有關台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師指出......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
澳洲研發「蜘蛛機器人」3D列印建築物 能在月球「就地取材」直接蓋房
兩家澳洲新創公司攜手合作，推出一款蜘蛛型建築機器人「夏洛特」（Charlotte），可用於3D列印建築，可能徹底改變未來的建築方式。不僅能大幅降低建築成本，也能將碳排放降至最低，甚至達到「負碳排」，未來還能在月球上建造房屋。 夏洛特由鋁、碳纖維與3D列印塑膠組成，六條腿可伸展至5.5公尺，能跨越兩層樓高的牆體，同時列印出建築結構。它採用「壓實土建築法」（bound earth building method），取用工地現場的土壤，經壓縮成型後再編織出包覆膜，取代水泥或磚等高碳排建材。 接著，機器人會將材料一層層堆疊，形成各種設計元素，包括曲線、圓頂、拱門等，突破以往施工限制，讓建築師有更大的創作空間。另一方面，團隊也認為，夏洛特是月球建築的理想選擇，因為結構中有99%的材料能夠就地取材。畢竟無法從地球運送太多東西上去。Yahoo奇摩（國際通） ・ 8 小時前