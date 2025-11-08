防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲

隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按摩穴位，有助於疏肝利膽，維持身體健康。

帶脈穴 疏通經絡調整

廖婉絨指出，疏肝利膽第一個穴位是帶脈穴，位於肚臍畫一圈後的腰帶位置。帶脈經絡是全身唯一的橫向經絡，可調整全身經絡。找到帶脈穴後，站立並將雙腳張開與肩同寬，用大拇指按壓帶脈穴，同時做腰部扭轉動作，先往左轉到最緊處停5秒，再慢慢回到中間，接著往右轉5秒，如此重複10下。這個動作除了疏通膽經，也能幫助腸道蠕動，改善便祕，甚至消除腰腹部贅肉。

期門穴 舒緩情緒好眠

第二個穴位是期門穴，位於乳頭直下兩根肋骨的下緣。廖婉絨提供另一個找法，先找到肚臍上方6吋（兩個四指併攏寬度）的巨闕穴，再從乳頭往下做垂直線，兩線交會處即是期門穴。找到後用食指與中指按壓，同時另一側手臂往對側方向伸展到最緊，停5秒後回來，一邊重複10下，再換另一側。透過按壓肝經的期門穴，並伸展疏通膽經，有助於舒緩情緒、改善睡眠品質。

拍打膽經 促進血液循環

第三個動作是拍打膽經。廖婉絨醫師表示，膽經位於身體側面，從帶脈穴開始，兩手握拳，順著身體側面往下拍打到大腿，再彎腰拍打到小腿，記得只能往下拍。透過拍打膽經，可促進血液循環，順便做深蹲動作，更能疏通膽經。

補腎氣按壓腎俞穴 增強免疫力

除了疏肝利膽的穴位按摩，要預防老化、基因突變等導致癌症，廖婉絨也建議透過按壓腎俞穴來補腎氣。先找到肚臍，畫一條水平線到脊椎交會處的命門穴，腎俞穴就位於命門穴左右兩側，各旁開兩指幅距離。按壓時可配合做順、逆時針各十下的骨盆腔扭轉動作，除了補腎氣，也能幫助骨盆腔血液循環。

內關穴調理脾胃 紓解壓力

廖婉絨指出，細胞病變也與後天因素如飲食、久坐、壓力等有關。內關穴可同時調理脾胃及情緒，位於手腕橫紋上三指幅處，在兩條筋中間。中醫有云「內關心胸胃」，意指內關穴能調理脾胃問題，以及心悸、胸悶等與情緒壓力相關的症狀。

百會穴提升陽氣 增強體質

中醫認為腫瘤是陰邪，而人體能量是陽氣，若體內陽氣充足，陰邪就難以入侵。因此廖婉絨建議按壓百會穴，位於頭頂正中，可從耳尖做橫線，再從鼻樑往上做垂直線，兩線交會處即是。百會穴是諸陽之會，身體陽氣匯集之處，按壓時可配合踮腳尖動作，提升陽氣、增強免疫力。

中醫茶飲防大腸息肉復發

廖婉絨也分享一個55歲女性案例，因工作壓力大，飲食、作息不正常，10年來體重增加15公斤，還反覆長大腸息肉。經中醫調理半年，配合飲食控制，體重減輕10公斤，大腸息肉未再復發。她提供一道預防大腸息肉的中藥茶飲「決明通腸茶」，材料包括炒決明子10克、山楂6克、陳皮6克、槐花3克、藿香3克。這些中藥材具有清腸通便、分解脂肪、促進腸道蠕動、清熱涼血止血、調理腸道等功效，有助改善腸道問題。

◎ 諮詢專家／廖婉絨中醫師

