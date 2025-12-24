防登革熱 南市啟動移工住宿稽查

台南市衛生局推動「外籍移工集中住宿地點聯合稽查計畫」。（台南市衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

台南市今年計有3起本土登革熱群聚病例，疫調顯示高機率為外籍移工工作地、宿舍傳染。南市登革熱防治中心清查環境發現，移工居住環境衛生普遍不佳形成多處孳生源；12月起推動「外籍移工集中住宿地點聯合稽查計畫」，針對移工住處加強稽查輔導。

截至12月23日，今年國內登革熱本土病例累計29例，境外移入病例累計251例。南市今年也發生本土群聚，登防中心及防疫團隊巡查病例宿舍及周邊移工群聚宿舍，發現移工住所堆積大量雜物、容器、垃圾且有地下室積水等，而宿舍管理員及住宿人員也缺乏防治登革熱觀念及督導管理機制。登防中心推動聯合稽查計畫，會同勞工局、經發局、環保局、轄區公所及衛生所等，以稽查及輔導方式協助環境改善。

衛生局強調，聯合稽查專案22日上路，預計進行至明年3月，將針對南市近800家宿舍確實盤點查核，再依據查核結果分級管理，依據分級辦理每月1次至每4個月1次複查。