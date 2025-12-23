防盜採加強廢土管控！業者淚：活不下去 工務局：檢討規範

高雄市 / 綜合報導

高雄美濃吉洋里多處農地，接連遭不肖業者盜採，高雄市府也加嚴廢土管控，針對廢土是否有重金屬汙染，嚴密的檢驗之外，處理費也比以往大幅增加，過去每立方公尺約十元，現在則要價一千多元，只是這樣的作業成本，讓營造業者們飽受壓力，因此，昨(22)日在議會公聽會上，有業者落淚，直呼快活不下去了。工務局回應，會連同自治條例修正後，檢討相關規範。

大小不一碎石遍布滿地，甚至部分區域，形成深度將近一樓高的大坑洞，這是高雄美濃吉洋里的農田，遭到違法盜採後，形成的情景，也讓高雄市府事後，嚴查農地，違法回填案，杜絕不肖業者破壞國土，但是，有營造業者有苦難言，神情委屈的落淚，這是22日，高雄市議會的公聽會，業者泣訴，現在嚴查手腕，也讓處理廢土成本暴增，大嘆生活實在快活不下去了。

業者說：「多太多倍了，第二就是土石場容量太小，我們現在運不出去，挖出來的土運不出去就影響我們成本跟工班。」

原來就在高雄市府，加大力道管控之下，針對廢土，是否有重金屬等汙染，嚴格檢驗，處理費方面，也隨之增加，以過去為例，每立方公尺只要數十元，但現在，暴增至一千多元不等，甚至，業者還得先將廢土，送往小港區的南星暫置場，可是得先支付450元費用，給港務公司，如此成本不斷堆加，未來房屋營建費用恐怕也會增加。

面對業者訴求，今(23)日市議會再召開公聽會，營造業者民意代表到場參與，市府工務局也回應，將會連同自治條例修正，一併檢討相關規範，議會審理完備後，也會盡力落實處理。

