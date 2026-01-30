防禽流感 竹縣啟動防疫強化機制

〔記者黃美珠／新竹報導〕國內再次爆發H5N1高病原性禽流感疫情，新竹縣動物保護防疫所隨即啟動「防疫強化機制」應變，除了清查縣內各處養禽場運作正常，沒有接獲任何疑似病例通報，也同步強化巡查監測、定期採樣抽血檢驗、擴大環境消毒等措施，防範禽流感來襲。

動保所長何志豐說，所謂的「強化巡查監測」，就是防疫人員增加對縣內養禽密集區的訪視頻率，督導禽舍落實防鳥設施，阻斷野鳥與家禽的接觸。

至於「定期採樣抽血檢驗」，就是主動掌握疫情動態，由動保所人員針對轄內高風險場區執行家禽的定期採樣與抽血監控，透過實驗室精準檢測，以求在疫情發生前就能先做到有效預警。

應變第3招「擴大環境消毒」，自然是鎖定縣內重要聯外道路、理貨場以及家禽批發市場周邊，派遣消毒車加強環境噴霧作業，阻斷病毒經由車、人跨縣市形成傳播途徑的風險。

動保所也提醒縣內養禽戶，平時就應強化生物安全自主管理，嚴格執行人、車進出管制與消毒。若發現有禽隻異常死亡、攝食量、飲水量下降等疑似疫情的現象，就應立刻主動通報動保所。

何志豐說，依動物傳染病防治條例的規定，主動通報且確診後的撲殺，可申請獲得補償；若隱匿不報或私自處理，除不予補償，最高還可能被罰新台幣100萬元。

而對一般縣民，何志豐說，只要大家養成購買有「防檢署屠宰衛生檢查合格標誌」的禽肉，且烹煮禽肉、雞蛋務必完全煮熟的習慣，就能幫助新竹縣一起防範禽流感。

