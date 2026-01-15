防移民占用社福！美暫停75國簽證辦理 學生.旅遊簽證不影響

美國國務院宣布將於1月21日起，暫停受理75個國家的民眾申請美國移民簽證，受影響的國家包括巴西、哥倫比亞、埃及、泰國及俄羅斯，國務院指出，此項政策的目的，是為了阻止這些國家的人民使用美國的社會福利。

而凍結措施將持續生效，直到美國能確保新的移民，不會從美國人民身上奪取財富為止。需要特別注意的是，新規定只適用移民簽證，例如申請美國工作簽證，學生跟遊客將不會受到影響。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

