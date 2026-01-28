防空戰力迅速恢復！F-16V潛力裝掛流程一次看

F-16V為我國防空主力，空軍繼昨日公開緊急起飛過程後，今（28日）再執行潛力裝掛科目演練。（圖／李奇叡攝）

F-16V為我國防空主力，空軍繼昨日公開緊急起飛過程後，今（28日）再執行潛力裝掛科目演練，現場人員各司其職，在規定時間內完成飛彈、油箱裝掛，展現極佳默契及效率。

空軍嘉義基地今對外展示F-16V快速恢復整補作業，說明官表示，流程先由作戰指揮中心下達指令，在戰機上批任務落地關車後，在最短有效時間內完成恢復整補作業。

裝掛人員在過程中，會先進行人員FOD（外來異物）檢查，確保身上無易掉落物品，包含手錶、戒指等等。接著人員進行靜電釋放，防止在作業過程中產生靜電感。

說明官強調，每次任務都需要各項專業互相配合、溝通協調，以及無數次的練習，才能完美的完成每一次任務。現場並設有駕駛消防車的待命人員，以及救護車的醫療人員，以應對突發狀況，進行緊急處置。

檢查完成後，各人員會在機庫前方集結。並由單機指揮官向分區指揮官回報裝掛完成，再由分區指揮官向上回報至作戰指揮中心，完成潛力裝掛。（圖／李奇叡攝）

同樣戴著紅色頭盔的單機指揮官，則如人體的小腦一樣，負責接收命令，掌控工作區域的安全，並協調各單位互相配合。

頭戴黃色教盔的武掛人員、頭戴白色教盔的單位人員，則各自負責武器彈藥掛載以及彈藥運送、裝掛檢查。兩者互相配合，快速地完成各式彈藥的掛載，以利戰機出擊。

說明官強調，在平時的潛力裝掛組合訓練中，會模擬各情境實施操演。操演開始後，指揮官會接收命令並召集人員，下達裝掛科目。先於兩側機翼翼尖各自掛上1枚AIM-120先進中程空對空飛彈，以及兩枚AIM-9M短程響尾蛇飛彈；另外，內側掛架掛上370加侖，並將CDS、機炮裝至滿載。

裝掛完成後，各式支援車輛會聽從單機指揮官的引導離場，以利後續飛機開車作業。並執行手工具清點，以及各式彈藥裝掛後的安全檢查，確保各式彈藥確切完成裝掛。

待各式車輛離場後，單機指揮官會集結裝掛人員，實施工作區域的360度FOD檢查，以確保在工作過程中沒有任何的工具及零部件掉落在地上，並做交叉檢查，以防遺漏。

檢查完成後，各人員會在機庫前方集結。並由單機指揮官向分區指揮官回報裝掛完成，再由分區指揮官向上回報至作戰指揮中心，完成潛力裝掛。



