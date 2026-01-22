防空污抗高溫 總統府層級雙委員會共擬對策

「國家氣候變遷對策委員會」今天(22日)下午召開第六次會議，環境部長彭啓明表示，為因應空氣污染以及極端高溫與低溫對健康的威脅，總統府「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」下週將召開聯席會議，透過跨域協作，共擬空品治理與極端氣溫對策，打造韌性家園。

「國家氣候變遷對策委員會」22日下午召開第六次會議，環境部長彭啓明在會中報告前次列管事項辦理情形。彭啓明指出，環境部與衛福部已制定跨部會合作架構，由兩部會次長原則上每季召開一次空污及健康專家諮詢會議，聚焦空氣品質、極端高低溫與健康治理。

彭啓明表示，為建立應變機制，「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」也將建立協作框架，將於1月26日召開首次聯席會議，討論空品治理與高低溫防護對策。他說：『(原音)目前我們兩個委員會即將在下週一會舉辦第一次的兩委員會的協同會議，也會請到20位委員跟顧問，能夠跨域協調參與，最主要的也是第一個是空品治理，防護網跟健康的關係。第二個，我們原先有訂高溫防護，事實上，我們把低溫也把它放進來，希望能夠確保高齡的族群免受極端的高溫或低溫的衝擊影響。』

在空品治理部分，彭啓明指出，將透過預報、通報、應變、防護、溝通5項行動防護網，整合中央與地方機關，落實多重應變機制，有效因應境外與突發性空污威脅。至於極端高、低溫防護，則將繪製健康脆弱度地圖，用預警系統驅動智慧關懷，守護高齡族群免受極端氣溫衝擊。

彭啓明指出，「國家氣候變遷對策委員會」也與「全社會防衛韌性委員會」協力，針對氣候極端災變、能源安全、國土城鄉韌性等進行討論，目前內政部已篩選9筆國有土地供經濟部評估作為光電示範場域的可行性，內政部也會銜經濟部發布未來新建建築或改建屋頂達一定規模須設太陽光電，預估可增加66萬瓩設置容量，約可供20萬戶家庭使用。

此外，彭啓明說，上次委員會議也要求金管會及相關部會持續關注國內外淨零轉型趨勢，強化整體產業應對氣候變遷風險的韌性，並積極推動綠色金融。截至去年11月底，金融業投資綠色、永續相關產業及技術為新台幣4.8兆元，已達2030年目標6兆元的80%，成效相當顯著；環境部也已核准2件綠色成長基金投資案。環境部等部會更結合產業推動關鍵戰略資源自主，透過政策推動將稀有貴金屬等高價值材料透過資源循環留在國內，以減少對天然礦產的依賴，強化台灣韌性。(編輯：沈鎮江)