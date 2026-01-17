防空系統無飛彈！烏克蘭軍方認20萬軍人擅離職守、200萬人逃兵

烏克蘭總統澤倫斯基16日坦承，國防系統面臨極度嚴重的彈藥短缺，甚至在當日上午前，數個防空系統仍處於「完全沒有飛彈」可用的癱瘓狀態。澤倫斯基隨後證實已收到「大量軍援包裹」，並公開批評部分「沒有戰爭」的國家不應過度囤積彈藥。他向盟國發出緊急呼籲，要求必須「快速交付」現有資源，以應對俄羅斯即將發動的大規模攻勢，避免烏克蘭領空防禦出現致命真空。

澤倫斯基呼籲「沒有戰爭」的國家不應過度囤積彈藥。 （圖／《美聯社》）

據《BBC》17日報導，澤倫斯基在社群媒體上直言，這批軍援並不代表戰爭或敵人的轟炸會立即結束，烏克蘭仍處於高壓風險中。他透露，根據最新情報資訊顯示，俄羅斯正準備進行新一波的大規模攻勢，因此彈藥供應的穩定性至關重要。澤倫斯基在 Telegram 上疾呼：「供應不足，我們正試圖加快速度，重要的是我們的夥伴能聽到我們的聲音。」他重申，對於正在交戰的烏克蘭而言，彈藥是生存的必需品，而非其他國家的庫存品。

除了外部補給危機，烏克蘭內部也首次爆發嚴重的兵員潰散問題。據《CNN》報導，烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）15日在國會確認聽證會上透露，該國目前約有20萬名士兵擅離職守，未經許可離開崗位，另有約200萬名烏克蘭人因逃避兵役而遭到通緝。費多羅夫指出，烏軍多年來在前線人力與火力皆處於劣勢的困境下，心理壓力已達極限。這是烏克蘭官員首次證實流傳已久的士氣低落與高逃兵率傳聞，顯示內部人力的缺口已威脅國防根基。

費多羅夫首次公開披露烏克蘭軍隊逃兵問題的實際規模。 （圖／《美聯社》）

在國際外交層面，和平談判的僵局依然難解。儘管以美國為首的盟國近期再度嘗試外交斡旋，試圖結束這場二戰以來歐洲最嚴重的陸地衝突，但各方意見分歧依舊。美國總統川普15日接受《路透社》獨家專訪時，便直接點名批評澤倫斯基。川普認為，阻礙和平協議達成的並非俄羅斯，而是烏克蘭方面的立場，更直指「澤倫斯基」才是目前和平協議無法推進的關鍵原因。這番言論無疑為當前陷入苦戰的烏克蘭政府，增加了來自華府的政治壓力。

