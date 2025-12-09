防空識別區遭中俄9軍機闖入 韓國空軍緊急派遣戰機升空應對

韓國聯合參謀本部9日稱，上午10時左右，共計9架來自中國大陸與俄羅斯的軍用飛機進入韓國防空識別區（KADIZ），韓國空軍隨即派遣戰鬥機升空採取戰術應對措施。

9架中俄軍機進入韓國防空識別區，韓國空軍隨即派遣戰鬥機升空應對。

根據韓國聯合參謀本部發布的消息，此次進入KADIZ的機隊包括9架俄羅斯軍用飛機及2架中國軍用飛機，機型涵蓋轟炸機與戰鬥機。軍方表示，這些外國軍機並未侵犯韓國領空，但在防空識別區內停留約一個小時後離開。

據《韓聯社》報導，韓國軍方在中俄軍機進入KADIZ之前就已偵測到其動向，並提前部署空軍戰鬥機執行戰術措施。聯合參謀本部強調：「我們的軍隊在中國和俄羅斯軍用飛機進入防空識別區之前就發現了它們，並部署了空軍戰鬥機採取戰術措施，以應對突發情況。」

據軍方官員說明，俄羅斯軍用飛機主要進入朝鬱陵島和獨島方向的KADIZ空域，而大陸軍用飛機則進入朝離尾島方向的KADIZ空域。值得關注的是，兩國軍用飛機在對馬島附近空域進行了聯合飛行活動。

一位聯合參謀本部官員透露，參與此次行動的包括4架俄羅斯軍用飛機和2架大陸軍用飛機，正在進行中俄聯合訓練。該官員表示：「中俄軍機每年在朝鮮半島附近進行一到兩次聯合訓練演習。」

軍方官員進一步解釋防空識別區的性質，指出這是為及早識別和應對接近一國領空的軍用飛機而劃定的任意界線，與具有主權意義的領空概念不同。按照國際慣例，軍用飛機進入他國防空識別區前，應事先向相關國家提交飛行計劃，並在進入時通知其位置等資訊。

然而，俄羅斯方面並不承認韓國對KADIZ的控制權，聲稱這種控制權缺乏國際法依據。一位軍方官員透露，韓俄之間設有直接海上航線，當韓方詢問俄方進入KADIZ的原因時，俄方回應：「這是例行訓練，我們不會侵犯領空。」

