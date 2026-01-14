防窮人耍賴？魯診所「放棄低端患者」挨轟 遭勒令整改

山東沂南縣一家私人診所日前因張貼「放棄低端患者」公告，引發軒然大波，當地衛健局24小時內火速約談整改，並對診所王姓負責人進行約談批評。不過，「低端患者」這一標籤意外撕開醫療行業關於患者篩選、經營壓力與醫德衝突的現實困境。

上游新聞報導，涉事沂南永學中醫診所公開張貼公告，題為「收費高低與醫德無關，要放棄低端患者」，將病患分為「低端」與「優質」兩類，內容提到「低端患者花1塊錢(人民幣，約0.14美元)，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務，轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你」；「優質患者完全不一樣，只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單」。

對此，該診所負責人王永學證實告示真確，自稱是從網上看到後「覺得有道理」就照用，這樣做是「為了保護自己」。他表示，有些患者來就診不配合治療還嫌費用高、故意刁難，「這樣的內容可能會讓部分患者不舒服，但診所日常營運需要成本」、「開診所，不能想著救所有人，愛心氾濫是不行的」。

該事件引來撻伐聲浪，人民網指出，妄稱前來就醫的患者為「低端患者」，不僅踐踏患者尊嚴，冒犯公序良俗，更是對「醫者仁心」等基本倫理的公然挑釁；新京報快評則指出，生命從來沒有「低端」、「高端」之分，做出這種區分，是對醫德邊界的模糊與退讓，也是將經濟收益置於救死扶傷之上。

網友們也罵翻了，有人吐槽，「這張貼出來對病人太不尊重了」、「高端的就沒有老賴嗎」、「現在的診所就是為了賺錢」；但也有人認為診所說的是「大實話」，強調「誰急了那就是對號入座」、「現在貪小便宜的人太多了」、「不想花錢卻想請扁鵲再世的醫生，合理嗎」。

目前，當地相關部門已對這家私人診療機構的負責人進行了約談批評，責令該診所立即整改。

