防窺貼膜要失業了？三星 Galaxy S26 Ultra 傳加入系統級隱私顯示功能

三星電子預計於 3 月 11 日發表新一代旗艦手機 Galaxy S26 Ultra，相關規格消息持續曝光。除了外觀設計調整與硬體升級外，三星為 Galaxy S26 Ultra 導入的新功能也逐漸浮上檯面，其中「隱私顯示螢幕」成為目前用戶關注度最高的亮點。

據近期一項針對 Galaxy S26 Ultra 的用戶投票結果顯示，隱私顯示螢幕獲得最高支持度，占比達 31%；該功能預期將透過系統機制，降低旁人從側面窺視螢幕內容的可能性，相關運作方式可能結合 AI 偵測，但實際細節仍待官方進一步說明。

所謂的「隱私顯示螢幕」，在使用概念上可能與市面常見的防窺貼膜相當接近，透過限制側視角度，降低他人偷看螢幕內容的可能性。不過不同於必須額外貼附的實體防窺貼膜，Galaxy S26 Ultra 傳出的隱私顯示功能，屬於由系統與顯示技術控制的「數位防窺膜」，可依情境啟用或關閉，並有望結合軟體或 AI 判斷使用環境，在兼顧隱私的同時，避免傳統防窺貼膜常見的亮度下降與顯示品質受影響問題。

換句話說，Galaxy S26 Ultra 的隱私顯示，就像把防窺貼膜直接做到螢幕裡，還能自己開關。

在硬體規格方面，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台則以約 22% 的支持度位居第二，該晶片預期為高通針對三星旗艦機調校的版本。另有約 19% 的用戶最期待 Galaxy S26 Ultra 主相機將採用更大光圈設計，以提升進光量與拍攝表現。

外觀設計同樣受到部分關注，約 11% 的投票者表示最期待新機外型變化。相關傳聞指出，Galaxy S26 Ultra 將採用更圓潤的機身邊角，並重新設計背部相機模組，讓鏡頭凸起結構回歸，以支援更大光圈的主鏡頭配置。

此外，約 6% 的用戶將焦點放在 Galaxy S26 Ultra 的新 AI 功能上，不過目前已知資訊仍相當有限。錄製功能方面，約 5.6% 的受訪者對新機的影像錄製升級表示期待。

至於三星自家研發、採用 2 奈米製程的 Exynos 2600 晶片，則僅獲得約 5.27% 的支持度。雖然相關效能數據已陸續曝光，但在本次投票中，該晶片並未成為多數用戶最優先關注的項目。

隨著發表時間接近，Galaxy S26 Ultra 的功能細節與實際配置，仍有待三星官方正式揭曉。

（首圖來源：科技新報）