防立百病毒入侵 泰、越、印尼加強機場篩檢

在泰國蘇凡納布機場入境要先經過熱像儀、繳交T8健康申報表，若發現疑似病例就送隔離室進一步檢查。泰國當局針對立百病毒25日開始強化機場篩檢，曼谷廊曼機場和普吉國際機場都在列，官員表示有發現國內蝙蝠攜帶病毒，將謹慎應對。

泰國衛生部高級官員朱賴翁薩瓦特指出，「雖然國內蝙蝠檢出病毒但數量不多，目前尚無證據顯示病毒已傳染至泰國的動物或人類身上。」

印度東部西孟加拉邦通報立百病毒確診病例，引發亞洲多國警覺。印度衛生部澄清，自去（2025）年12月確診病例個位數，已追蹤196名接觸者，全數陰性。立百病毒的自然宿主為蝙蝠，根據世界衛生組織，死亡率估計為40%至75%，無疫苗、無特效藥，主要透過污染水果或密切接觸傳播，症狀從發燒、頭痛惡化為腦炎，甚至昏迷。

英國東安格利亞大學醫學教授杭特說明，「症狀出現的時間大約是1到2週，如果一種疾病的潛伏期長達2週，要在機場控制其實很困難，因為感染者最初2週內攜帶病毒當下根本沒辦法察覺。不要吃沒剝皮的水果，不要喝未經殺菌或未加熱到能殺死病毒的飲料。」

儘管機場篩檢效果有限，不過世界衛生組織指出，疫情多為小型群聚事件且不易大規模傳播。目前牛津大學正進入疫苗第2階段測試。