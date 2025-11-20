防範不當短影音對青少年影響 臺灣學術網路阻擋抖音、小紅書

教育部政務次長劉國偉到立法院就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告

教育部今天(20號)到立法院就「如何防範不當之短影音及社群平臺兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，引用海內外的研究指出，像是抖音、小紅書等平臺演算法，容易推送有害內容給對減重有興趣民眾，也容易將青少年引導到美化抑鬱、自殘及自殺的「兔子洞」中。教育部為了保護中小學學生，避免在校存取不當內容，已在臺灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站。

教育部政務次長劉國偉今天(20號)到立法院教育及文化委員會就「如何防範不當之短影音及社群平臺兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

劉國偉次長表示，教育部引述多篇海內外研究指出，TikTok(抖音)搜尋結果中含有較多錯誤資訊，容易推送自傷相關影片給對減重有興趣的帳號，其中包含許多飲食失調、對自己身形不滿的負面訊息，已被證實會導致青少年的身體滿意度降低、負面情緒升高。

劉次長表示，國際特赦組織（Amnesty International）研究指出，TikTok的演算法易將青少年引導至美化抑鬱、自殘及自殺的「兔子洞」中，讓青少年一旦進入某一主題，便不斷深入探索更多相關內容難以脫離。英國研究也顯示， TikTok已成為英國12至15歲青少年的主要新聞來源，平臺的資訊品質與系統透過演算法，導致使用者只接觸到相似資訊的「資訊繭房」效應。因此英國、印度、愛爾蘭已對TikTok等平臺採取較嚴厲措施，包括禁用與裁罰等。歐盟委員會也曾勒令停止具高度成癮風險的「任務與獎勵」功能。

劉次長表示，教育部為了保護中小學學生，避免在校存取不當內容，已在臺灣學術網路阻擋TikTok、小紅書等短影音網站，包含TikTok76筆及小紅書25筆網址，降低接觸不當資訊的風險。