防範中俄威脅 丹麥提議北約展開監控格陵蘭任務

（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）丹麥國防部長波爾森今天在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面後表示，丹麥提議北約在格陵蘭展開監控行動，並獲得這座北極島嶼的支持。

法新社報導，波爾森（Troels Lund Poulsen）接受丹麥電視台採訪時表示：「我們已經提出這項建議，秘書長也已注意到這點，我想我們現在可以－我們也希望－界定出一個架構，說明如何將這個建議具體化。」

美國總統川普揚言將「不惜一切手段」接管格陵蘭，讓跨大西洋聯盟關係面臨考驗；與此同時，歐洲國家也紛紛團結起來，反對華府對這片廣大丹麥自治領土的圖謀。

川普上週末威脅，將對反對他格陵蘭計畫的國家加徵關稅，遭德國與法國領導人譴責是「勒索」行為。

呂特（Mark Rutte）在社群平台X上寫道，他已與丹麥部長和格陵蘭最高外交官討論過，「包括格陵蘭在內的北極地位，對我們的集體安全有多麼重要」。

他寫道：「我們將繼續以盟國身分在這些重要議題上合作。」

瑞典國防部長約松（Pal Jonson）認為，隨著川普堅持必須採取更多措施，防範中國和俄羅斯對格陵蘭的威脅，北約任務「可能是一條可行的前進方向」。

他在布魯塞爾北約總部與北歐部長會晤後表示：「我們正在思考，如何以最具建設性的方式，為強化北約在高北地區（High North）的布局做出貢獻。」（編譯：張曉雯）1150120